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Bursa'da bir vatandaş hava almak için çıktığı balkon zeminin çökmesiyle 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da, çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş (31), yaşamını yitirdi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 03:25 Güncelleme 03 Aralık 2023, 03:25
Bursa’da bir vatandaş hava almak için çıktığı balkon zeminin çökmesiyle 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi.

Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü.

Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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