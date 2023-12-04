Merve Ay hayallerine kavuştu | Gittiği bütün doktorlar bacağın ’kesilmek zorunda’ dedi ama işler öyle olmadı! Artık topuklu ayakkabı bile giyiyor

Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki Merve Ay, henüz 8 yaşındayken sol ayak topuğunda tespit edilen damarsal bir tümör ile 12 yıl mücadele etti.

Defalarca operasyon geçirdi. Ama iyileşemedi. O hastalığına rağmen acil tıp teknikerliği okuluna girdi. Ama kendisi tümör yüzünden artık yürüyemez hale geldi. Gittiği her doktor bacağının kesilmek zorunda olduğunu söyledi.