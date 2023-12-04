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Merve Ay hayallerine kavuştu | Gittiği bütün doktorlar bacağın 'kesilmek zorunda' dedi ama işler öyle olmadı! Artık topuklu ayakkabı bile giyiyor

Merve’nin kesilmek üzere olan bacağını, adı, "yüzyılın kalp cerrahları" arasında gösterilen bir doktor damar yumağını, Merve'nin bacağını kesmeden çıkarmayı bildi. Genç kız, topuklu ayakkabı giymeye başladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Merve Ay hayallerine kavuştu | Gittiği bütün doktorlar bacağın ’kesilmek zorunda’ dedi ama işler öyle olmadı! Artık topuklu ayakkabı bile giyiyor

Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki Merve Ay, henüz 8 yaşındayken sol ayak topuğunda tespit edilen damarsal bir tümör ile 12 yıl mücadele etti.

Defalarca operasyon geçirdi. Ama iyileşemedi. O hastalığına rağmen acil tıp teknikerliği okuluna girdi. Ama kendisi tümör yüzünden artık yürüyemez hale geldi. Gittiği her doktor bacağının kesilmek zorunda olduğunu söyledi.

Adı, "yüzyılın kalp cerrahları" arasında gösterilen bir doktor, "36 yıllık meslek hayatımda ayak topuğu konumunda ilk kez görüyorum" dediği damar yumağını, Merve'nin bacağını kesmeden çıkarmayı bildi.

Merve, ameliyatından 2 yıl sonra ilk kez artık meslektaş olduğu doktorlarıyla bir araya geldi. Mezuniyetinde topuklu ayakkabı giyme hayalini gerçekleştirdi. Doktoruna teşekkür etti.



Doktor "Bu tür tümörün ayak topuğunda görülmesine ise literatürde hiç rastlamadıklarını" kaydetti.

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