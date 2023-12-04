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İstanbullu perişan! Üsküdar'da İETT otobüsünde yangın çıktı | Vatandaşlar canını zor kurtardı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde olduğu İBB’de ulaşım araçlarının yaşattığı facialar bitmek bilmiyor. Ulaşım araçlarının yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle yüzlerce vatandaşın mağdur olmasının yanı sıra alev alev yanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanı farkkeden İETT şoförü, otobüsü cadde üzerinde durdurarak yolcuların inmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 02:34 Güncelleme 05 Aralık 2023, 03:25
İstanbullu perişan! Üsküdar’da İETT otobüsünde yangın çıktı | Vatandaşlar canını zor kurtardı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başa gelmesinin ardından özellikle İETT her gün skandallarla anılmaya başladı. Bir gün arızalanan İETT diğer gün ya yanıyor ya da kazaya karışıyor.

31 MART KURTULUŞ GÜNÜ
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmedi.


Ulaşım araçlarının yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle yüzlerce vatandaşın mağdur olmasının yanı sıra alev alev yanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.

Alınan bilgiye göre, 129T Bostancı-Taksim hattında çalışan, Fahri Özan idaresindeki 34 GA 3896 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı, Kısıklı Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı.




Dumanı gören sürücü Özan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

Caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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