BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? İstanbul’da yeniden deprem olur mu? 5.1 büyük depremin öncüsü mü? Yakında deprem olur mu?

İstanbul'da geçmiş yıllarda yaşanan depremler ve yapılan bilimsel araştırmalar, kentin deprem riski altında olduğunu gösteriyor. Son 23 yıl içinde birçok depremin gerçekleştiği şehirde, uzmanlar İstanbul'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.

İstanbul depremi için riskli ilçeler belirlenmiş durumda. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle en yüksek risk altında bulunan ilçeler olarak öne çıkıyor.