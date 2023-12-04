SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? İstanbul'da yeniden deprem olur mu? 5.1 büyük depremin öncüsü mü? Yakında deprem olur mu?

Uzmanlar, sürekli olarak Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin yaklaştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, özellikle Büyük İstanbul depremi için yapılan peş peşe gelen uyarılarla birlikte, farklı illerde ve bölgelerdeki depremlerin vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak, ne zaman olacağı, büyüklüğü ve hangi ilçelerin daha riskli olduğu konusunda net bir tahminde bulunmak zor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:58 Güncelleme 04 Aralık 2023, 11:15
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? İstanbul’da yeniden deprem olur mu? 5.1 büyük depremin öncüsü mü? Yakında deprem olur mu?

İstanbul'da geçmiş yıllarda yaşanan depremler ve yapılan bilimsel araştırmalar, kentin deprem riski altında olduğunu gösteriyor. Son 23 yıl içinde birçok depremin gerçekleştiği şehirde, uzmanlar İstanbul'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul'da deprem!

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.

İstanbul depremi için riskli ilçeler belirlenmiş durumda. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle en yüksek risk altında bulunan ilçeler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, İstanbul'daki binaların yaşına bakıldığında en riskli ilçeler arasında Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) bulunuyor. Bunun yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

Sonuç olarak, İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğu ve önlemlerin alınması gerektiği konusundaki uyarılar devam ediyor. Vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olmaları, yerel yönetimlerin de gerekli tedbirleri almaları bu süreçte önem taşıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İSEDAK’n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...
Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA