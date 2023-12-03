Seçil Erzan'ın 'korktuğu kişi' olarak anılıyordu! Cüneyt Demir ilk kez konuştu: "O kişi ben değilim, 150 bin dolarımı kaptırdım"

Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pansiyon işletmeciliği yapan Demir, kendisinin de 150 bin dolar dolandırıldığını söyledi. Hem bankadan hem de Erzan'dan şikayetçi olan Demir, 25 Nisan'da suç duyurusunda bulunduğunu ve bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde ifade verdiğini dile getirdi.

'BANKA, BANA DOLANDIRILDIĞIMI SÖYLEDİ' Demir, fona para yatırmasının Erzan'ın babası ile birlikte çalışan bir yakınının gelip, arkadaşının kızı Seçil Erzan 'ın banka müdürü olduğunu ve karlı bir fon yönettiğini söylemesi üzerine bankada bulunan parasını çekip, Erzan'ın yanındaki Nazlı Can'a teslim etmesi ile başladığını anlattı. Seçil Erzan'a 3 Mart'ta parayı verdiğini söyleyen Demir, "23 Mart'ta verecekti. 23 Mart gelince vermedi. Aradan birkaç gün daha geçti. En sonunda öyle günler birbirini takip etti.

Mesajlaştık. Birkaç sefer telefonla görüştük. Bana falan gün, 'İstanbul'da paranı vereceğim' dedi. Ama o gün gittiğimde, kendisine ulaşamadım. Dolayısıyla çalıştığı bankaya müracaat ettim. Banka da kendisinin izinde olduğunu, çalıştığı şubenin izinde olduğunu, bana genel müdürlüğe ulaşmamı söylediler. Bunun üzerine kalktım, genel müdürlüğe ulaştım. Genel müdürlük de o gün cuma günüydü, dedi ki 'bugün geç oldu, pazartesi gel.' Ayın 10'una denk geldi.

Ayın 10'unda gittiğimde, bir daha görüşemedik ve ayın 11'inde salı günüydü; banka müfettişleri ile bankada görüştüm. Orada bana; 'parayı nereden verdin, ne şekilde verdin, nasıl verdin?' diye sorular sordular. Orada dolandırıldığımı anladım. Oradaki müfettiş arkadaşlar, bana onun böyle bir fonunun olmadığını, aslında dolandırıldığımı söylediler" dedi.