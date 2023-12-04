PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Aydın'da tüyler ürperten olay: Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu. Öte yandan Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 19:51 Güncelleme 04 Aralık 2023, 19:51
Aydın’da tüyler ürperten olay: Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu

Tüyler ürperten olay, saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cesetle karşılaştı.

Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e soğuk duş! İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı
Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı 11’i belli oldu!
SON DAKİKA