MASAK çemberi daralttı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlattı

Masak, "Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat davasında çemberi daralttı. Selin Ciğerci de radara takıldı. Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Tıpkı Dilan Polat gibi 'Selin Beauty' markası ile açtığı güzellik merkezleri bulunan ve kendi markasıyla kozmetik ürünleri satan Selin Ciğerci, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" diyerek kendini aklamaya çalışmıştı.

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" dediği Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut'la birlikte çok sayıda fenomenin mal varlıklarına el konulduğu açıklanmıştı.