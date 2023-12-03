Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan ’Köpük’, sınavda grup birincisi oldu

K.Maraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan Köpük, sınava alındı. AFAD'ın 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda, grup birincisi olmayı başardı.
K.Maraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan Köpük, sınava alındı. AFAD'ın 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda, grup birincisi olmayı başardı.
Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, Köpük'ün antrenmanlarına devam ettiğini ve başarısını kanıtladığını anlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), her yıl arama kurtarma köpeklerini parkur ve enkazda canlı arama olmak üzere 2 bölümden oluşan sınava tabi tutuyor.
'MÜNEVVER'E BANK
Trabzon'da 2 aylıkken felç geçiren Münevver Taflan'a (60), 1,5 ay önce belediye tarafından şehrin göbeğindeki alanda özel bank yapıldı. Trabzonspor'un şampiyonluklarını temsilen kupa figürlerinin bulunduğu "En güzel Münevver, çatlasın kızlar" yazılan bankta oturan Münevver Taflan, "Trabzonspor aşkı hiçbir şeye değişilmez. Benim yaşam tarzım. Onunla doğdum onunla öleceğim" dedi.
ESTETİK UYARISI
Antalya'da düzenlenen 3. Ulusal Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi'nde, merdiven altı operasyonlara dikkat çekildi. Dermatoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Erbil, "Bizim alanımızda asla indirimler kampanyalar olamaz. Böyle bir şey varsa bunlara itibar etmeyin. Mutlaka sahte ve tehlikelidir, merdiven altı uygulamadır. Canınızı seviyorsanız bu yerlere itibar etmeyin" dedi.
OSMAN YAŞASIN
Samsun'da henüz 7 aylıkken 1 kilo 400 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Osman Buğra bebeğin 6 aylıkken SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı. Doktorların '2 yıl yaşar' dediği Osman Buğra'nın yurt dışında tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Şu an 22 aylık olan Osman Buğra, Dubai'ye gitmek için hazırlıklara başladı.
Tolga YANIK
SAVAŞ YORGUNU
Ukrayna-Rusya savaşının, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi yorduğu belirtildi. Eşi Olena, 2024'ün baharındaki başkanlık seçimlerinde eşinin aday olmasını istemediğini söyledi. İngiliz medyasına açıklama yapan Olena, "Onun tekrar başkan olmasını istemiyorum ama yine de bu imkansız. Belki de gelecekte yeni bir şey bulmalıyız" dedi. Zelenski daha önce Ukrayna'daki seçimlerin 'şu anda zamanı olmadığını' söylemiş ve bu konuya bir nokta koyulması gerektiğini ifade etmişti.
KAZANIYO'RUS'
Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle oligarklara dünyanın birçok ülkesinde yaptırım uygulandı. Ancak buna rağmen, birçoğu, milyonlarına milyonlar kattı. Bloombrg'in tespitlerine göre milyarderlerin bu yıl servetlerinin 38,6 milyar dolar arttığı anlaşıldı. Nornikel'in sahiplerinden Vladimir Potanin'in en çok kazananlardan olduğu saptandı. Potanin'in serveti 2,11 milyar dolar artarak 30,7 milyar dolara çıktı. İkinci sırayı ise 27,3 milyar dolar ile NOVATEK'in ortağı Leonid Mihelson aldı.
'ÖZEL' MERAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde "İşbirliği" yapmak için İYİ Parti'nin kapısını çaldı. Ancak net bir cevap alamadı. Genel Başkanı Meral Akşener, yarın yapılacak olan GİK'i hatırlattı. Bununla ilgili son bir değerlendirme yapan Özel, "Kendilerinin GİK'te kararlarını yeniden gözden geçirip geçirmeyeceklerini sorduk. Oradan çıkacak karara saygımızı ve nezaketli şekilde ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar çıkmasını temenni ederim ancak aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılarım" ifadesini kullandı.
70.6 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+JOKER bilen çıkmayınca 70 milyon 676 bin 303 lira devretti. 5 bilenler 470 bin 311 lira, 4 bilenler 6 bin 298 lira, 3 bilenler 406 lira, 2 bilenler ise 37 lira 90 kuruş ikramiye alacak.