Depremde 6 canın kurtarılmasını sağlayan ’Köpük’, sınavda grup birincisi oldu





ESTETİK UYARISI

Antalya'da düzenlenen 3. Ulusal Estetik Kozmetik Dermatoloji Kongresi'nde, merdiven altı operasyonlara dikkat çekildi. Dermatoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Erbil, "Bizim alanımızda asla indirimler kampanyalar olamaz. Böyle bir şey varsa bunlara itibar etmeyin. Mutlaka sahte ve tehlikelidir, merdiven altı uygulamadır. Canınızı seviyorsanız bu yerlere itibar etmeyin" dedi.





OSMAN YAŞASIN

Samsun'da henüz 7 aylıkken 1 kilo 400 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Osman Buğra bebeğin 6 aylıkken SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı. Doktorların '2 yıl yaşar' dediği Osman Buğra'nın yurt dışında tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Şu an 22 aylık olan Osman Buğra, Dubai'ye gitmek için hazırlıklara başladı.

Tolga YANIK

SAVAŞ YORGUNU

Ukrayna-Rusya savaşının, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi yorduğu belirtildi. Eşi Olena, 2024'ün baharındaki başkanlık seçimlerinde eşinin aday olmasını istemediğini söyledi. İngiliz medyasına açıklama yapan Olena, "Onun tekrar başkan olmasını istemiyorum ama yine de bu imkansız. Belki de gelecekte yeni bir şey bulmalıyız" dedi. Zelenski daha önce Ukrayna'daki seçimlerin 'şu anda zamanı olmadığını' söylemiş ve bu konuya bir nokta koyulması gerektiğini ifade etmişti.





KAZANIYO'RUS'

Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle oligarklara dünyanın birçok ülkesinde yaptırım uygulandı. Ancak buna rağmen, birçoğu, milyonlarına milyonlar kattı. Bloombrg'in tespitlerine göre milyarderlerin bu yıl servetlerinin 38,6 milyar dolar arttığı anlaşıldı. Nornikel'in sahiplerinden Vladimir Potanin'in en çok kazananlardan olduğu saptandı. Potanin'in serveti 2,11 milyar dolar artarak 30,7 milyar dolara çıktı. İkinci sırayı ise 27,3 milyar dolar ile NOVATEK'in ortağı Leonid Mihelson aldı.