Samsun’da feci kaza! Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu hayatını kaybetti | AK Parti’den taziye mesajı yağdı

Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, taziye mesajı yayınladı.

Çok üzgünüz…



Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nu trafik kazası sebebiyle kaybettik.



Allah rahmet eylesin.

Mekanı cennet olsun…



Ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız…@AKGenclikGM @eyupkadirinan — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 2, 2023

Çelik, paylaşımında "Çok üzgünüz. Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nu trafik kazası sebebiyle kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsu. Ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Elim bir kaza sebebiyle AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nu kaybettiğimizi öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, teşkilatımıza sabırlar diliyorum.



Mekânı cennet olsun... — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 2, 2023

Bir taziye mesajı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu paylaşımında " Elim bir kaza sebebiyle AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nu kaybettiğimizi öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Artvin AK Parti Gençlik Kolları Başkanı kardeşimiz Doğukan İslamoğlu'nun elim bir trafik kazasıyla vefat haberini üzülerek öğrendim.



İslamoğlu ailesi ve teşkilatımıza yüce Allah'tan sabır diliyorum.



Kardeşimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah. — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 2, 2023

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Artvin AK Parti Gençlik Kolları Başkanı kardeşimiz Doğukan İslamoğlu'nun elim bir trafik kazasıyla vefat haberini üzülerek öğrendim. İslamoğlu ailesi ve teşkilatımıza yüce Allah'tan sabır diliyorum. Kardeşimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah." dedi.