İstanbullunun canı tehlikede! Kaza yapan İETT şoförü, tutanak tutmak istemeyince arbede yaşandı | Yolcular büyük panik yaşadı

"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
"İstanbul'a hizmet" sloganıyla seçim kampanyası yürüten ancak göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana proje üretmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.
İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarını çözmek yerine işleyen düzeni de bozdu.
Son dönemde yangın ve arıza haberleri ile gündeme gelen İBB ait bir İETT otobüsü bu sefer ise kaza ve kavga ile gündem oldu.
KAZA YAPAN İETT ŞOFÖRÜ, TUTANAK TUTMAK İSTEMEYİNCE ARBEDE YAŞANDI
Olay Kartal Keresteciler durağı Kadıköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 500 T İETT otobüsü, yandan gelen bir otomobilin aynasına çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile tutanak tutmak istedi.
Ancak şoför yolcuların olduğunu öne sürerek Yoluna devam etmek isteyince arbede yaşandı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI: "KIZIMI KORKURTMAYA HAKKINIZ YOK"
Görüntülerde yolcuların paniklediği görüldü. Bir anne yolcu ise çocuğunun o anlarda çığlık atmasıyla ne yapacağını şaşırdı.
Bir anne, İETT şoförüne bağırarak "Beyefendi kızımı korkutmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.
İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti.
BAŞAKŞEHİR'DE İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI | YOLCULAR CANINI ZOR KURTARDI
İETT'ye ait bir otobüs İstanbul Başakşehir'de alev alev yanmıştı. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sarmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılamaz hale gelmişti.