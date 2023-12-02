Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

SAPIK TUTUKLANDI!

Emniyete götürülen zanlının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİ GÜL TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir haber paylaşımını alıntılayarak, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.