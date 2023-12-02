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Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulumuştu! Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

İstanbul Esenyurt'ta çocuğuyla yolda yürüyen bir kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., evinde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 19:12 Güncelleme 02 Aralık 2023, 19:53
Esenyurt’ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulumuştu! Vali Gül duyurdu: O sapık hakkında flaş gelişme

Olay, 29 Kasım tarihinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K., kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaşmış, kadının önüne geçmesini bekleyen sürücü, aracının camından çıkarak eliyle dokunduğu kadını taciz etmişti.





Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etmiş, yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

SAPIK TUTUKLANDI!
Emniyete götürülen zanlının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİ GÜL TUTUKLANDIĞINI DUYURDU
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir haber paylaşımını alıntılayarak, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.

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