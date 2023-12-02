Hırsız var! Belaruslu top model Polli Cannabis bavulundaki pırlantalı göremeyince dedektifliğe soyundu

BU NEYİN KAFASI Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), terör örgütü PKK'yı 'uluslararası terör örgütleri' listesinden çıkardı. Bu durum nedeniyle Japonya İçişleri Bakanlığı'na telefon ve mail yoluyla birçok tepki mesajı gittiğine dikkat çekildi.





ALTIN KALPLİ ÇOCUKLAR

Bilecik'te yaşayan yabancı uyruklu çocuklar İbrahim ve İsmail El Kasım, Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkisinde yürüdüğü sırada yerde içinde para olan poşeti fark etti. Bunu da babaları Muhammet El Kasım'a söyledi. Kasım, çocuklarıyla birlikte zabıta ekiplerinin yanına gitti. İçinde 26 bin lira bulunan poşeti teslim etti. Zabıtanın duyurusu üzerine müracaat eden Ali Osman Yılmaz, yürürken paraları kendisinin düşürdüğünü söyledi. Güvenlik kameralarından olayı doğrulayan ekipler, çocuklar ile Yılmaz'ı bir araya getirdi. Yılmaz, çocuklara teşekkür etti.

MİRAS VAHŞETİ

Denizli'de Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur D.Y. (31), damadı Emrah Y. (27) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine akrabaları Deniz'e taş ve sopayla saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı. Kaçan 5 kişi, Muğla Fethiye'd



HEM SAPIK HEM PİŞKİN

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire E.K. (29), akciğer kanseri hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklandı. 40.5 yıla kadar hapsi istenen sapığın yargılandığı duruşmadaki savunması şok etkisi yaşattı: Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Cinsel organımı çıkardım. 2-3 dakika öyle durdum.