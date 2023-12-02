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Hırsız var! Belaruslu top model Polli Cannabis bavulundaki pırlantalı göremeyince dedektifliğe soyundu

Belaruslu top model Polli Cannabis, Fransa’dan Belarus’a gitmek için İstanbul’a uçtu. Aktarmalı olarak ülkesine gittiğinde ise şok oldu. Çünkü bavulundaki pırlantalar yoktu. Takılarını bulmak için dedektifliğe soyundu. İşte sizler için derlediğimiz 2 Aralık TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
Hırsız var! Belaruslu top model Polli Cannabis bavulundaki pırlantalı göremeyince dedektifliğe soyundu

Belarus güzeli seçilen Polli Cannabis (26), Fransa'nın Nice kentindeydi. Ülkesinin başkenti Minsk'e gitmek üzere 17 Kasım'da Nice'ten İstanbul'a geldi. Uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemini yaptıran Cannabis, Belavia Havayolları'nın B2786 sefer sayılı uçuşuyla 23.45 sıralarında ülkesine gitti.

Ancak 4.5 saatlik uçuşun ardından Minsk Havalimanı'na inen Belaruslu güzel, teslim aldığı bavulunu kontrol ettiğinde şoka girdi. Çünkü içinde pırlanta küpe ve kolyelerinin bulunduğu takı kutularının yerinde olmadığını görünce panikledi.

Ülkesinden başlayıp Fransa'ya kadar iz süreceğini belirtti. Polli, çalınan mücevherin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin euro (yaklaşık 630 bin TL) olduğunu ifade etti. Çalınan mücevherin maddi değerinin yanı sıra kendisi için manevi değeri de olduğunu belirten ünlü top model, olay sonrasında büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. İstanbul'daki ekiplerin kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.



'KAHVE'DEN TOHUM
ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Gizem Çiftlik, bir ilke imza attı. TÜBİTAK'tan destek aldı. Kentteki kahvecilerden atık kahve telvelerini topladı. İstiridye mantarı ile kullanıp yerli tohum üretmeyi başardı. Şu açıklamayı yaptı: Kahve telvelerini topladım. İstiridye mantarından tohum üretme aşaması yaklaşık bir ay sürdü. Daha sonra kendi ürettiğim tohumları samanla karıştırdığım kahve telvesi substratında yetiştirdik.


70'LİK UGANADALI!
Uganda'da 70 yaşındaki Safina Namukwaya, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerin birinin kız diğerinin erkek olduğu öğrenildi. Tarihte doğum yapan en yaşlı kadınlardan biri olan Namukwaya, olayı bir "Mucize" olarak nitelendirdi. Ancak Namukwaya'nın donör yumurtası mı yoksa dondurulup saklanan kendi yumurtası mı ile hamile kaldığı belirtilmedi.



BIR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerin unutulmaz ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Can Gürzap, 79 yaşında hayata veda etti. Daha önce de aort anevrizması geçiren usta sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Acı haberi alan Nilgün Belgün, Sibel Can, Melek Baykal, Ebru Gündeş de taziye mesajları yayınladı.



'EŞ'SİZ İTİRAF!
Kazakıstan'ın ilk devlet başkanı olan Nursultan Nazarbayev anılarında ikinci bir eşi (Asel Isabayeva) ve iki oğlu olduğunu itiraf etti. Daha önce sadece Nazarbayev'in 1962 yılında evlendiği Sara Nazarbayeva ile resmi evliliği olduğu biliniyordu...



YÜZDE 30 UZAYLI!
Eylül ayında Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen kalıntıların 'insan dışı canlılara' ait olduğunu öne süren Jaime Maussan 'Clara' ve 'Mauricio' adı verilen bedenlerin DNA sonuçlarını açıkladı: Kalıntıların yüzde 30'u bilinen herhangi bir türe ait değil.



BU NEYİN KAFASI
Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), terör örgütü PKK'yı 'uluslararası terör örgütleri' listesinden çıkardı. Bu durum nedeniyle Japonya İçişleri Bakanlığı'na telefon ve mail yoluyla birçok tepki mesajı gittiğine dikkat çekildi.



ALTIN KALPLİ ÇOCUKLAR
Bilecik'te yaşayan yabancı uyruklu çocuklar İbrahim ve İsmail El Kasım, Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkisinde yürüdüğü sırada yerde içinde para olan poşeti fark etti. Bunu da babaları Muhammet El Kasım'a söyledi. Kasım, çocuklarıyla birlikte zabıta ekiplerinin yanına gitti. İçinde 26 bin lira bulunan poşeti teslim etti. Zabıtanın duyurusu üzerine müracaat eden Ali Osman Yılmaz, yürürken paraları kendisinin düşürdüğünü söyledi. Güvenlik kameralarından olayı doğrulayan ekipler, çocuklar ile Yılmaz'ı bir araya getirdi. Yılmaz, çocuklara teşekkür etti.

MİRAS VAHŞETİ
Denizli'de Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur D.Y. (31), damadı Emrah Y. (27) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine akrabaları Deniz'e taş ve sopayla saldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı. Kaçan 5 kişi, Muğla Fethiye'd

HEM SAPIK HEM PİŞKİN
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire E.K. (29), akciğer kanseri hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklandı. 40.5 yıla kadar hapsi istenen sapığın yargılandığı duruşmadaki savunması şok etkisi yaşattı: Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Cinsel organımı çıkardım. 2-3 dakika öyle durdum.

2 TALİHLİYE 439'AR BİN
10 BİLEN 2 talihli, 439'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 10 bin 550'şer, 8 bilenler 646'şar, 7 bilenler 125'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

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