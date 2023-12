Hırsız var! Belaruslu top model Polli Cannabis bavulundaki pırlantalı göremeyince dedektifliğe soyundu

BIR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerin unutulmaz ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Can Gürzap, 79 yaşında hayata veda etti. Daha önce de aort anevrizması geçiren usta sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Acı haberi alan Nilgün Belgün, Sibel Can, Melek Baykal, Ebru Gündeş de taziye mesajları yayınladı.