Bankalar uyardı ATM’den para çekenler dikkat! Bu hatayı yapan bütün parası kaybediyor

Gün içinde nakit paraya ihtiyaç duyan milyonlarca insan için bankaların ATM'leri vazgeçilmez bir hale geldi. Ancak bu önemli hizmetten yararlanırken dikkat edilmesi gereken bazı kritik detaylar bulunuyor. Dolandırıcılar ATM kullanıcılarını hedef alarak çeşitli tuzaklar kurabiliyor. Bu nedenle ATM kullanırken güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki önlemleri mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
Kartınız Sıkışırsa Panik Yapmayın
ATM'den para çekerken kartınızın cihazda sıkışması durumunda panik yapmanıza gerek yok. Bankalar, bu tür durumlar için ATM cihazının üzerinde bulunan yardım hattını sunmaktadır. Kartınız sıkıştığında bu hattı arayarak destek isteyebilirsiniz.
Kart Şifresini Paylaşmayın
Kart şifresi güvenliği, kart sahiplerinin en öncelikli sorumluluklarından biridir. Hiçbir durumda kart şifresi, banka görevlisi dahil olmak üzere hiçbir kişiyle paylaşılmamalıdır. Kart şifresini kimseyle paylaşmak, dolandırıcılık ve hesap hırsızlığı gibi ciddi risklere yol açabilir.