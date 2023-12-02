Bankalar uyardı ATM’den para çekenler dikkat! Bu hatayı yapan bütün parası kaybediyor

Şifrenizi Gizli Tutun Kart şifresini kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli detay, şifreyi girdiğiniz cihazın etrafında bir kamera olabilme ihtimalidir. Bu nedenle şifrenizi girdiğinizde tuşların üzerini kapatmak, göz önünde bulundurmanız gereken bir önlemdir.

Güçlü Bir Şifre Oluşturun Şifrenizi oluştururken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus, şifrenizin güçlü ve tahmin edilmesi zor olmasıdır. Kolay tahmin edilebilecek şifreler, hesap güvenliğinizi ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Şifrenizi oluştururken ardıl olan numaraları veya kişisel bilgilerinizi (örneğin doğum tarihi veya telefon numarası) kullanmamaya özen gösterin.

Hemen Bankanıza Bilgi Verin Kart şifresi güvenliği ile ilgili sorun yaşandığınızı düşünüyorsanız, hemen bankanızı arayarak bilgi vermelisiniz. Banka yetkilileri, olası bir güvenlik ihlali durumunda hesabınızı korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Bu nedenle herhangi bir şüphe durumunda gecikmeden hareket etmek önemlidir.