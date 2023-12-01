Kocaeli’de korkunç kaza: Belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mustafa Özşentürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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