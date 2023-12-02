Esenyurt’taki tekel bayisi baskınında şok iddia: Para karşılığında şikayet geri çekildi

"HUKUK DIŞI TEKLİFLER OLUYOR"

Avukat Şeker, "Kamuoyunda infial uyandıran Esenyurt tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in ilesinin vekilliğini aynı zamanda yaralanan Yusuf Erzen'in de vekilliğini üstlenmekteyim. Bu çerçevede hayatını iki kurşunla kaybeden Batuhan Bayındır ile ilgili bir gelişme gerçekleşti. Almış olduğumuz bilgiye göre, nasıl barış yapılabileceğine dair hukuk dışı teklifler oluyor. Burada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin dışarıya çıkarılabilmesi için 3 milyon liralık bir rakam, üzerine bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi yapılıyor. Haksız tahrik ifadelerini sarf etmelerini, dışarıya çıkabilmeleri yönünde ifade verebilmeleri ve nihayetinde de şikayetlerini geri alıp katılan sıfatıyla geri almaları koşuluyla bu katkı yapılacaktır deniyor" dedi.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN DÖRT KİŞİ AÇISINDAN DA UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ TARAFLARINA İLETMİŞ OLDUK"

Şeker şunları söyledi:

"Yine aldığımız bilgilere göre de 3 milyon liranın hesaba geçiyor. Bunun yanı sıra da bizim diğer müvekkilimize de aynı şekilde bir teklif gerçekleştiriliyor. Çok uçuk miktarda bir teklif. Ancak; biz kendilerine bu teklifin olumlu olamayacağını, hiçbir şekilde alınan canın geri getirilemeyeceği için hukuk önünde, adli makamlar ve hukuk önünde burada eski ceza kanununda idam olarak geçen, yeni ceza kanununda ağırlaştırılmış müebbet olarak karşımıza çıkan 36 yılın 12 yılı iki metre kareye, iki metre kare hücre hapis cezasıyla birlikte hiçbir şekilde aftan faydalanmama koşuluyla cezalarını yaşamaları yönünde adımlarımızı atmaya devam edeceğimizi belirtmiş olduk. Böylelikle kamuoyunda infial uyandıran canavarca his ile tasarlayarak kasten öldürme suçunun dört kişi açısından da uygulanması gerektiğini taraflarına iletmiş olduk"