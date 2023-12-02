Esenyurt’taki tekel bayisi baskınında şok iddia: Para karşılığında şikayet geri çekildi

"TEK SEBEBİ SUÇTAN SIYRILMAK"
Şeker, "Hayatını kaybedenler Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır. Bacağından yaralanan kişi de aynı şekilde Yunus Erzen. Burada iki tarafa ilişkin yapılan teklifler hiçbir şekilde kabul edilmedi. Ve yargı önünde devam edileceği belirtildi. Ancak Batuhan Bayındır'ın akrabalarına yapılan teklifler, üçüncü şahıslar ve araya sokulan kişiler vasıtasıyla yüksek miktarda para, yüksek miktarda ev, araba ve kamyonet şeklinde teklifler gerçekleştirilmiş. Tek sebebi suçtan sıyrılmak. Ve adli makamlar önünde haksız tahrik suçu oluşturarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbet hapis cezası ya da diğer kişiler için iştirak çerçevesinde hükümlerin kurulmasına ilişkin çabalar" ifadelerini kullandı.
"MÜEBBET HAPİS CEZASI ŞEKLİNDE CEZALANDIRILMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Şeker, "Bundan sonraki süreçte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp raporunun çıkmasını bekliyor. Adli Tıp raporuyla birlikte bir fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Çünkü Büyükçekmece Başsavcılığında ağır ceza mahkemesi yok. Ağır ceza mahkemesi bulunan Bakırköy bölgesi olduğu için bu fezleke iletildikten sonra Bakırköy iddianameyi hazırlayacak, iddianame de hazırlandıktan sonra yakın zamanda ağır ceza mahkemesinde suçu gerçekleştiren kişilerin yargılanması yapılacak. Bizler de bu yargılama da hukuk önünde en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası şeklinde cezalandırılmaları için elimizden geleni gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Avukat Şeker'in iddialarına karşı Bayındır ailesi açıklama yapmadı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden Samet Özerbay'ın da yakalandığını duyurmuştu.
Olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A ile firari şüpheliler Tarık Özerbay ve Azat Özer'in de gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin tüm zanlılar yakalandı.