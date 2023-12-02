Cips yiyerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasından yakalandı

Adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan Müslim Kocaoğlan olduğunu tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaoğlan'ı Ereğlikapı Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir binaya girerken suçüstü yakaladı.