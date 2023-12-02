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Cips yiyerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasından yakalandı

Aksaray'da 3 farklı binanın bodrum katından elektronik eşya ile bakır malzeme çalan Müslim Kocaoğlan isimli şahıs başka bir apartmana girerken polis tarafından yakalandı. İzlenen güvenlik kamera kayıtlarında hırsızın binaya cips yiyerek girmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 14:15 Güncelleme 02 Aralık 2023, 14:15
Cips yiyerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasından yakalandı

Aksaray'da cips yiyerek hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Olay, Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Binada oturanlar, bodrum kattaki elektronik eşya ile bakır malzemelerin olmadığını fark edip, güvenlik kameralarını izledi.

CİPS YİYEREK HIRSIZLIK YAPTI
Malzemelerin rahat tavırları ile binaya cips yiyerek giren kişi tarafından çalındığını gören bina yetkilileri, polise haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan kaydı olan Müslim Kocaoğlan olduğunu tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaoğlan'ı Ereğlikapı Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir binaya girerken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan Müslim Kocaoğlan, emniyetteki ilk ifadesinde 3 farklı binaya daha girdiğini itiraf etti. Müslim Kocaoğlan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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