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Cebinde cüzdanında 250.000 TL'lik banknotu bulan turnayı gözünden vuruyor! Eğer sizde de varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli bir memur 21 yıldan fazla bir süre boyunca sakladığı nadir bir banknotu koleksiyonuna eklediğini açıkladı. Bu banknot üzerindeki özel bir basım hatası nedeniyle oldukça özel ve değerli bir parça haline geldi. Emekli vatandaş şimdi 250 bin TL değerindeki bu banknotu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Banknotun üzerindeki basım hatası onu daha da özel kılıyor.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 02 Aralık 2023, 11:30
Cebinde cüzdanında 250.000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vuruyor! Eğer sizde de varsa...

Banknotu ilk gördüğünde Atatürk'ün yüzünde görülen damla şeklindeki basım hatasını fark eden vatandaş o dönemde maaşlarını dağıttığı memur arkadaşlarından bu banknotu almıştı. Banknotu bulur bulmaz özenle muhafaza etmeye başlayan vatandaş yaklaşık 21 yıl boyunca bu özel banknotu korumuştu. Banknot o dönemdeki maaşının dörtte birini temsil ediyordu.

1992 yılında basılan ve 1999 yılında tedavülden kaldırılan bu banknot, günümüzde oldukça nadir bulunan ve koleksiyoncular tarafından aranan bir para birimi haline geldi. Banknotun üzerindeki basım hatası onu daha da özel kılıyor.

Banknotu saklayan kişi bu parayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu banknotun nadirliği ve üzerindeki basım hatası, onu Türkiye'nin koleksiyonerler arasında konuşulan bir parçası haline getiriyor. Banknota olan ilgi ve talep, onun değerini daha da artırıyor.

Konuyla ilgili yapan vatandaş şu şekilde konuştu:

"O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk'ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu.

Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim.

Türkiye'de tektir ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum."

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