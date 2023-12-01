T.C Kimlik numaranı nasıl ezberledin? Bu tarz ezberleyen herkesin zekası fişek gibi çıkıyor

2+2+2+2+3: Analitik Zeka

Analitik zeka, klasik IQ testlerinde başarılı olan bireyleri ifade eder. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapabilme ve mantıksal örüntüleri çözebilme yetenekleri bu zeka türünün öne çıkan özellikleridir. Bilgisayar programlama ve elektronikteki mantıksal sistemleri kavrama yeteneği de analitik zekanın bir yansımasıdır.

3+3+3+2: Müzikal ve Dilbilimsel Zeka

Bu ezberleme şekli, müzikal ve dilbilimsel zekaya sahip bireyleri temsil eder. Ritimleri ve sesleri düşünme yeteneği ile müzik alanında başarılı olabilirler. Aynı zamanda dilbilimsel açıdan ifade kabiliyeti yüksektir.