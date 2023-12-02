’Ağabeyime selam olsun’ deyip oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttu! Saldırıda dikkat çeken Ece Ronay detayı

ECE RONAY, 1 GÜN ÖNCE GALERİDEN BAHSETMİŞ

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti.

Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü.

Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN