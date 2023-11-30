Doktor Alan Shoemaker’den Covid-19 aşılarıyla ilgili korkutan bir açıklama: İnsanların yarısı 5 yıl içinde, diğerleri de 10 yıl içinde ölecek

Johns Hopkins Üniversitesi, Covid-19 nedeniyle 195 ülkede 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kabus Covid-19 aşısıyla son buldu. En azından iddia böyleydi. Ancak bir süre sonra korkunç iddialar ortaya atıldı.
Johns Hopkins Üniversitesi, Covid-19 nedeniyle 195 ülkede 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kabus Covid-19 aşısıyla son buldu. En azından iddia böyleydi. Ancak bir süre sonra korkunç iddialar ortaya atıldı.
Kalp krizine neden olduğu, kanser hücrelerini tetiklediği gibi iddialar bazı araştırmalar tarafından da doğrulandı. Son iddia ise Doktor Alan Shoemaker'dan geldi.
Birçok ülkede verdiği konferanslarla ün kazanan Shoemaker, International Crsisis Summit'de korkutan açıklamalarıyla dünyaya manşet oldu: mRna aşısı olanlarda %5 ila %9 oranında kalp hasarı geliştiği tespit edildi. Her bir milyon kişide 50 bin ila 90 bin kişi arası. 'Miyokardit tanısı konulan insanların yarısı' 5 yıl içinde, diğerleri de 10 yıl içinde ölecek.
'EŞ'SİZ İTİRAF
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, eş değiştirme organizasyonlarının yapıldığını itiraf etti. Ezmeci, "Eş değiştirmek için organizasyon yapılan gemiler var. Eşinle ismini yazdırarak gidiyorsun ve orada herkes çift şekilde. Gemide her gün partnerler birbirini değiştirerek odalara geçiyor. Sırf bunun için özel şeyler yapılıyor" dedi. "Bir danışanım o gemide birlikte olduğu bir adama aşık oldu ve onunla birlikte Almanya'ya gitti." itirafı ise pes dedirtti.
30 BİN LİRA KAZANIYORMUŞ
Laz Kızı lakaplı Gülhatun D, sosyal medya platformu Tiktok'ta müstehcen canlı yayınlar yaptı. Para kazanmak uğruna yapılan skandala büyük tepki yağdı. Gözaltına alınan kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı. TAKVİM'e konuşan Laz Kızı, "Böyle bir şekilde gündeme geldiğim için çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. 1 yıl önce işten ayrıldım. İş arayışım sürerken Tiktok'tan para kazanıldığını öğrendim. Aylık 20 ila 30 bin lira kazanıyordum. Hesabımı şimdi dondurdum" ifadesini kullandı. (YUNUS EMRE KAVAK)
EKSİ NETLE FAKÜLTEYE
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eksi net yapan adayların bile üniversiteye yerleştiği belirlendi. Edebiyat ve çocuk gelişimi gibi alanlarda eksi netle kazanma trendi dikkat çekti. Türkçe dersinden eksi 7,5 net yapan öğrencilerin dahi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne, kabul edildiği öğrenildi. Bu sisteme, tepki geldi. Baraj kalkmadan önce, 4 yıllık bölümler için en az 27 net, 2 yıllık bölümler içinse 8,75 net yapmak gerekiyordu.
KİT'KAP'ÇI
Adana'da avukat Nazan Akça Subaşı, kızı Dilda Ece'yi (9), 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir özel okula kaydını yaptırdı. Ders kitapları için kendisine 15 bin liralık fatura çıkartıldı. Kitapları aldı. Araştırınca kitapların 15 bin değil, 2 bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı. Savcılık, olaya el attı. Okulla ilgili soruşturma başlatıldı.
CÜRETK'AIR'
İstanbul Moskova uçağında, bir kadın, yanındaki erkek yolcuyu taciz etti. Engel olan personele de 100'er dolar rüşvet teklif etti. Hapse gönderildi.
67 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 67 milyon 237 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 329 bin 523'er, 4 bilenler 5 bin 314'er, 3 bilenler 358'er, 2 bilenler ise 35'er lira alacak.
7.8 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 7 milyon 870 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 838'er, 4+1 bilenler bin 297'şer, 4 bilenler 97'şer, 3+1 bilenler 59'ar, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.
KATİL FIRTINA
Marmara'da etkili olan sağanak yağış, İstanbul'da can aldı. Kağıthane'de bir kişi, devrilen direğin altında kaldı, kurtarılamadı.