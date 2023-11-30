Dilan Polat sonrası MASAK şimdi de Tayyar - Özlem Öz çiftini araştırıp rapor hazırladı! Fenomenlere yurt dışı yasağı...

KENDİNİ ELE VERDİ

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler de soruşturmaya dahil edildi. Haklarında yurt dışı yasağı istenmişti. Fotoğrafta yer alan ve şu anda ABD'de bulunan fenomen Eylül Öztürk ise panikledi! "Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi. Ardından bir süre sosyal medyada olmayacağını belirtti. Şu sözleriyle ise kendini ele verdi: Demek ki sona yaklaşıyoruz.