Dilan Polat sonrası MASAK şimdi de Tayyar - Özlem Öz çiftini araştırıp rapor hazırladı! Fenomenlere yurt dışı yasağı...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nasıl başladığına ve yaşanacak sürece ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre soruşturma, çift hakkında emniyet tarafından hazırlanan araştırma raporu ile başladı.
Savcılığa gönderilen raporda çiftin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık çiftin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istedi. Elde edilen verilerden yola çıkan başsavcılık çift hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlattı.
FENOMENLERE ÇIKIŞ YOK
Bu arada savcılık Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer- Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (ARZU KAYA)