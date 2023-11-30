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Dilan Polat sonrası MASAK şimdi de Tayyar - Özlem Öz çiftini araştırıp rapor hazırladı! Fenomenlere yurt dışı yasağı...

Polatgiller kara para aklamaktan tutuklandı. Maliye ve MASAK şimdi de Tayyar - Özlem Öz çiftini araştırıp rapor hazırladı. Bu verilerden yola çıkan savcılık soruşturma başlattı. Gerekçe ise sosyal medyada yapılan lüks paylaşımlardı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Dilan Polat sonrası MASAK şimdi de Tayyar - Özlem Öz çiftini araştırıp rapor hazırladı! Fenomenlere yurt dışı yasağı...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nasıl başladığına ve yaşanacak sürece ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre soruşturma, çift hakkında emniyet tarafından hazırlanan araştırma raporu ile başladı.

Savcılığa gönderilen raporda çiftin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık çiftin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istedi. Elde edilen verilerden yola çıkan başsavcılık çift hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlattı.

FENOMENLERE ÇIKIŞ YOK
Bu arada savcılık Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer- Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (ARZU KAYA)

KENDİNİ ELE VERDİ
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler de soruşturmaya dahil edildi. Haklarında yurt dışı yasağı istenmişti. Fotoğrafta yer alan ve şu anda ABD'de bulunan fenomen Eylül Öztürk ise panikledi! "Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi. Ardından bir süre sosyal medyada olmayacağını belirtti. Şu sözleriyle ise kendini ele verdi: Demek ki sona yaklaşıyoruz.

İÇ GÜZELLİK UZMANI
Dilan Polat, cezaevinden röportaj verdi. İnsanları tanımaya çalıştığını kaydetti. Şunları söyledi: Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaptıktan sonra kısa sürede toparlanamıyorum.

Hüseyin (Kaya) Abi, sanki avukat gibi değil de iç güzellik uzmanı gibi davranıyor bize. Bundan sonra iç güzellik merkezi açacağız gibi espri yapıyor öyle savrulup gidiyoruz...

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