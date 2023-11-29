Dünyanın en tüylü kızıydı "kurt kız" olarak tanınıyordu! Aşık olunca kolları sıvadı! Son halini görenler inanamıyor

Tüm dünya onu "kurt kız" olarak tanıyordu... 'Dünyanın en kıllı ve tüylü kızı' olarak bilinen Supatra Natty Sasuphan, 5 Ağustos 1999'da dünyaya gözlerini açtı. Çok az kişide görülen Ambras Sendromu'nu yaşayan Sasuphan, vücudunda tüylerin anormal uzaması nedeniyle yıllar boyunca meraklı bakışların hapsinde kaldı. Ancak Sasuphan aşık olunca işler değişti. İşte son hali.
Taylandlı Supatra Sasuphan hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı. Şimdi ise işler değişti.
"Vücudundaki kılların anormal uzaması" olarak tanımlanan Ambros sendromu ile mücadele eden Supatra Natty Sasuphan, dünyaca ünlendi.
2010 yılında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en kıllı insanı Sasuphan, "kurt kız" lakabıyla tanındı.