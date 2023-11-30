Seçil Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı | Tefeciler ne dediyse tekrarladı: Yüzü gözü şiş boş bir arazide...

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor. Peki çekilen görüntülerde Erzan 'Muci' dediği kişi kim? İşte detaylar...