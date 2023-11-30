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Seçil Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı | Tefeciler ne dediyse tekrarladı: Yüzü gözü şiş boş bir arazide...

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve daha önce tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor. Peki çekilen görüntülerde Erzan 'Muci' dediği kişi kim? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:08 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:36
Seçil Erzan’ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı | Tefeciler ne dediyse tekrarladı: Yüzü gözü şiş boş bir arazide... 1

Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla salllanıyor.

Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok tanınan ismini dolandırıldığı konuşuluyor.

Seçil Erzan’ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı | Tefeciler ne dediyse tekrarladı: Yüzü gözü şiş boş bir arazide... 2

Ünlü isimleri kandırarak milyonları kazanan Seçil Erzan olayı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Seçil Erzan’ın şoke eden tehdit görüntüleri ortaya çıktı | Tefeciler ne dediyse tekrarladı: Yüzü gözü şiş boş bir arazide... 3

ŞOKE EDEN VİDEO

'Daha önce tehdit edildim' diyen Seçil Erzan'ın o görüntülerine Kanal D Haber ulaştı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş olan Erzan'ın o hali dikkatlerden kaçmazken tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor.

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