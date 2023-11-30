Dev projeye start verildi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden dar gelirliye 25 bin konut

TARİH CANLANIYOR
300 yapıyı 24 milyon lira bedelle kamulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kalesi'ni gün yüzüne çıkararak turizme kazandırdı.
Binlerce yıllık uygarlığa ev sahipliği yapan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu turizminin de kalesi konumunda. Hz. İbrahim'in doğduğu bu topraklar, Göbeklitepe, Balıklı Göl gibi tarihi eserleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Zaman içinde bazı tarihi eserlerin geri planda kaldığı Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi yaptığı çalışmalarla tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda belediyenin son dönemdeki en büyük çalışmalarından biri de Şanlıurfa Kalesi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi Urfa Kalesi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Başkan Beyazgül, "Kalenin güney kısmında yer alan toplam 300 adet yapıyı 23 milyon 890 bin lira bedelle kamulaştırdık. Burada yıkım işlemlerini tamamladık. Şanlıurfa'nın tarihi simgelerinden olan Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıkarken bölgedeki çarpık kentleşme ve tarihle iç içe girmiş betonarme yapıları ortadan kaldırdık" dedi.
NEFES ALDIRAN PROJELER
Yıkım sonrası bölgede yeni kaya mezarlarına rastladıklarını anlatan Beyazgül, bunları da koruma altına aldıklarını ifade etti. Bölgede Millet Bahçesi projesini yapacaklarını kaydeden Beyazgül, şöyle devam etti: "Ayrıca Kültür ve Turizm Yolu'nda 476 yapıyı kamulaştırarak Hz. İbrahim Peygamber ile Hz. Eyyüp Aleyhiselam'ın makamına giden bir gönül yolu açtık. Yine aynı bölgede bulunan Asya ve Osmanlı Mahalleleri'nde de toplamda 197 yapıyı kamulaştırarak bölgeye nefes aldıracak bir yol açtık. Kızılkoyun'da 60, Kızılay Meydanı'nda da ilk etapta 173 yapıyı kamulaştırdık. Betonarme ömrünü dolduran eski belediye hizmet binamızı da yıkarak yerine şehrin kalbinde yeşil bir alan olan belediye bahçesini kazandırdık."
DÜNYANIN EN ESKİ MUTFAĞI
Turizmin şehir ekonomisine çok ciddi katkı sağladığının altını çizen Başkan Beyazgül, tarihi kazılara destek verdiklerini, tarihi hanları aslına uygun olarak restore ettiklerini söyledi. Şanlıurfa'nın bir gastronomi şehri olduğunu anlatan Beyazgül, şunları anlattı: "Şanlıurfa Mutfak Atölyesi çalışması ile dünyanın en eski mutfağı olan Şanlıurfa'mıza ait, ilçelerimizde bulunan yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Halfeti ve Siverek ilçemizle özdeşleşmiş yemeklerin yapımı gerçekleştirdik. Sakıbın Köşkü'nde Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerinin, görsel etkinlik, canlı performans, sunum ve tadım programı gerçekleştirdik."
HİZMETLERİ İLE KONUŞMAK
Birecik Barajı yapılınca Fırat'ın suları altında kalan Eski Halfeti ziyareti sonrası, akşam saatlerinde girdiğimiz Şanlıurfa'da, Turkuvaz ekibinin ilk dikkatini çeken husus şehrin ışıl ışıl hali oldu.
Günümüzün Evliya Çelebisi de diyebileceğimiz, mesleğimizin duayeni Yavuz Donat'ın, 'Başkan konuşmayı çok sevmez, hizmetleri ile konuşur' derken neyi kastettiğini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü dinlerken anladık. 'Büyükşehir Her Yerde' düsturu ile çalışan Başkan Beyazgül'ün anlattıkları, Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesi Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'de her ne hizmet yapılıyorsa, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de de aynılarının yapıldığını gösteriyor.
Kent parkları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, yüzme havuzları, toplum merkezleri, kadın destek merkezleri, semt pazarları, mezbahaneler, itfaiye istasyonları... Bunlardan bazıları... Şehri daha da güzelleştirmeye kararlı olan Beyazgül, yıktırdığı eski belediye binasının yerini Belediye Parkı yapmış. Urfa Kalesi'nin güneyinde kamulaştırdığı 300 yapının yerinde de Millet Bahçesi başlatmış. Düzensiz yapılaşmayla mücadele ve yolları rahatlatmak için başlatılan kamulaştırmalarla güzelleşen Şanlıurfa'nın, gittikçe daha güzel olacağını vurgulamak gerek.
Ekrem Kızıltaş
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve gazetemiz yazarı Ekrem Kızıltaş Başkan Beyazgül'e plaket takdim etti.