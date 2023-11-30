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Adabeyan nedir? Adabeyan gönderiniz yola çıktı mesajı nedir? Kargo takip '745566511323' numarası ne anlama geliyor? Dolandırıcılık mı?

Son günlerde birçok kullanıcı, telefonlarına "Adabeyan kargonuz yola çıktı" şeklinde mesajlar aldığını ve tedirginlik yaşadığını ifade ediyor. İddialara göre, dolandırıcılar, bu ismi kullanarak sahte kargo takip mesajları gönderiyor. Peki, Adabeyan nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 07:08 Güncelleme 30 Kasım 2023, 08:11
Adabeyan nedir? Adabeyan gönderiniz yola çıktı mesajı nedir? Kargo takip ’745566511323’ numarası ne anlama geliyor? Dolandırıcılık mı?

Dolandırıcıların Adabeyan ismini kullanarak gönderdikleri sahte mesajlarla, alıcıları yanıltarak kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Peki, Adabeyan gönderiniz yola çıktı mesajı nedir? Kargo takip '745566511323' numarası ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

ADABEYAN NEDİR?

Sosyal medyada 'Adabeyan kargo' hakkında kullanıcılar mesajlar yayınlamaya başladı. İddialara göre, kurumsal bir firma gibi görünmek için Adabeyan ismini kullanarak insanlara sahte kargo takip bilgileri içeren SMS'ler gönderildi. Bu mesajlarda genellikle, "Adabeyan Kargo Takip", "Adabeyan Kargo Gönderiniz Yola Çıktı" gibi ifadeler kullanıldığı ileri sürüldü.

ŞİKAYET YAĞDI

Bir kullanıcı yayınladığı mesajda "Benim işim yok, fakat 'kargonuz yola çıktı' diye SMS alıyorum. Sayfaya girmeye çalıştığımda güvenlik uyarısı aldım. Siparişim olmadığını belirtmek isterim, lütfen bu durumun düzeltilmesini sağlayın." ifadelerine yer verdi.

Bir başka kullanıcı ise "Ada Beyan isimli bir yerden 'sipariş kodu ile kargonuz yola çıktı' diye herhangi bir siparişim olmadığı halde mesaj geldi. Böyle bir yerden hiçbir zaman siparişim olmamıştır. Bu yanlışın hemen düzeltilmesini istiyorum. Belirtilen siparişle hiçbir alakam yoktur." paylaşımında bulundu.

"Siparişim yok ancak ada beyan adlı yerden böyle bir mesaj geldi Sayfa, anlamsız sayfalara yönlendiriyor. Bu durumun düzeltilmesini rica ediyorum başıma bir iş çıkmasından korkuyorum. Siparişim olmadığı halde bu tür mesajların engellenmesi gerekmektedir." mesajı da paylaşıldı.

Ancak konu hakkında yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

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