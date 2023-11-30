Adabeyan nedir? Adabeyan gönderiniz yola çıktı mesajı nedir? Kargo takip ’745566511323’ numarası ne anlama geliyor? Dolandırıcılık mı?

Bir başka kullanıcı ise "Ada Beyan isimli bir yerden 'sipariş kodu ile kargonuz yola çıktı' diye herhangi bir siparişim olmadığı halde mesaj geldi. Böyle bir yerden hiçbir zaman siparişim olmamıştır. Bu yanlışın hemen düzeltilmesini istiyorum. Belirtilen siparişle hiçbir alakam yoktur." paylaşımında bulundu.

"Siparişim yok ancak ada beyan adlı yerden böyle bir mesaj geldi Sayfa, anlamsız sayfalara yönlendiriyor. Bu durumun düzeltilmesini rica ediyorum başıma bir iş çıkmasından korkuyorum. Siparişim olmadığı halde bu tür mesajların engellenmesi gerekmektedir." mesajı da paylaşıldı.