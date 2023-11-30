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Resimdeki 5 limonu bulanın IQ'su en az 115 çıkıyor: 1000 kişiden 999'u bulamıyor!

Bu görsel bulmaca, zeka sınırlarını zorlayan bir meydan okuma sunuyor. Dudas tarafından hazırlanan bu bulmacada, civcivlerin arasına ustalıkla gizlenmiş 5 çekirdeksiz limon bulunuyor. Bu limonları bulabilenlerin IQ seviyelerinin yüksek olduğu öne sürülüyor. Limon ve civcivler, benzer sarı tonlarıyla görsel bir kafa karışıklığı yaratıyor, bu da limonların bulunmasını zorlaştırıyor. Bu bulmaca, dikkat ve görsel algı yeteneklerini test ederek, zekanın sınırlarını zorluyor.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:48 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:48
Resimdeki 5 limonu bulanın IQ’su en az 115 çıkıyor: 1000 kişiden 999’u bulamıyor!

Sosyal medyada büyük bir çıkış yakalayan optik illüzyon milyonlarca kişiyi şaşkına çeviriyor. Gergely Dudas yani bilinen adıyla Dudolf tarafından hazırlanan ve yüzlerce civciv arasına ustaca gizlenmiş beş limonu bulma görevi binlerce kişiyi bekliyor. Fotoğraf internette çok kez paylaşıldı ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Şimdi dikkatlice bakın ve 5 gizli limonu aramaya başlayın.

RESİMDEKİ 5 LİMONU BULABİLİR MİSİN?

Bu etkinlik sadece bir zeka testi değil, aynı zamanda bir dikkat ve odaklanma egzersizi. Dudolf'un çizdiği bu görsel kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Civcivler ve limonlar arasındaki renk benzerliği, limonları bulmayı zorlaştırıyor. Şapka, atkı ve papyon takmış civcivler arasında saklanan bu limonlar, sizi hem şaşırtacak hem de zekanızı test edecek.

Merak edenler için bu zorlu görevi kolaylaştıracak bir ipucu. Civcivlerin arasındaki gizli limonların yerlerini tek tek gösteriyoruz. Bakalım bu bulmacayı çözmekte ne kadar başarılı olacaksınız?

İŞTE LİMONLARIN YERİ

Yerleri merak edenler için civcivlerin arasına saklanmış limonları tek tek işaretliyoruz.

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