Resimdeki 5 limonu bulanın IQ’su en az 115 çıkıyor: 1000 kişiden 999’u bulamıyor!

Sosyal medyada büyük bir çıkış yakalayan optik illüzyon milyonlarca kişiyi şaşkına çeviriyor. Gergely Dudas yani bilinen adıyla Dudolf tarafından hazırlanan ve yüzlerce civciv arasına ustaca gizlenmiş beş limonu bulma görevi binlerce kişiyi bekliyor. Fotoğraf internette çok kez paylaşıldı ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Şimdi dikkatlice bakın ve 5 gizli limonu aramaya başlayın.

RESİMDEKİ 5 LİMONU BULABİLİR MİSİN? Bu etkinlik sadece bir zeka testi değil, aynı zamanda bir dikkat ve odaklanma egzersizi. Dudolf'un çizdiği bu görsel kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.