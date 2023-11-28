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Mardin'de ev sahibine hırsız şoku! İçeri kaçtı kapıyı kilitledi

Mardin'de bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 17:22 Güncelleme 28 Kasım 2023, 17:22
Mardin’de ev sahibine hırsız şoku! İçeri kaçtı kapıyı kilitledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi.

HIRSIZ EVE GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ
İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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