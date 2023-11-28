Mardin’de ev sahibine hırsız şoku! İçeri kaçtı kapıyı kilitledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi.

HIRSIZ EVE GİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ

İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.