Trabzonspor Futbolcuları Havaalanı’nda not bırakarak helallik istediler!

Karadeniz Fırtınası, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 3-3 biten maç sonrası, 23.15 gibi, havalimanına vardı. Ancak kötü hava nedeniyle uçak kalkmadı.
Karadeniz Fırtınası, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 3-3 biten maç sonrası, 23.15 gibi, havalimanına vardı. Ancak kötü hava nedeniyle uçak kalkmadı.
Futbolcular acıktı. Fakat açık yer bulamadı! Enis Destan, kapalı bir büfeden yiyecek aldı. Takıma dağıttı. Tüm ekip, parayla birlikte teşekkür notu bıraktı.
HELAL OLSUN!
Trabzonsporlu futbolcular Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında önceki gün Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından havalimanına geçti. Ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Buzlanma nedeniyle Trabzon uçağının 2.5 saat rötar yaptığı açıklandı. Trabzonsporlu bazı oyuncuların, uçakları rötar yapınca personel olmayan kafeteryadan çikolata ve bisküvi alarak karşılığında para ve not bıraktı: İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık.
Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı, Trabzonspor." Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım, sabah notu görünce çok duygulandı. Yıldırım, "Kısmet değilmiş. Seve seve burada hizmet verirdik. Sabah iş yerimizi açtığımızda bir notla karşılaştık ve çok mutlu olduk. Hepsine helal olsun" dedi.