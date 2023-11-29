Trabzonspor Futbolcuları Havaalanı’nda not bırakarak helallik istediler!

Karadeniz Fırtınası, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. 3-3 biten maç sonrası, 23.15 gibi, havalimanına vardı. Ancak kötü hava nedeniyle uçak kalkmadı.



HELAL OLSUN!

Trabzonsporlu futbolcular Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında önceki gün Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından havalimanına geçti. Ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Buzlanma nedeniyle Trabzon uçağının 2.5 saat rötar yaptığı açıklandı. Trabzonsporlu bazı oyuncuların, uçakları rötar yapınca personel olmayan kafeteryadan çikolata ve bisküvi alarak karşılığında para ve not bıraktı: İyi akşamlar, çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık.