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Ancak bir dahi 7 saniyede çözebilir: Görseldeki atasözünü bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Emoji bilmeceleri, zihinsel yeteneklerinizi zorlamak ve mantıksal düşünme becerilerinizi test etmek için mükemmel bir yol sunuyor. Bu eğlenceli ve heyecan verici bulmacalar, dahilerin bile zorlandığı zeka oyunları arasında yer alıyor. IQ testlerinin ötesinde, yanal düşünme ve problemlere farklı açılardan yaklaşabilme yeteneği gerektiren bu bulmacalar, görsel ipuçları ve emojiler kullanarak atasözlerini veya ifadeleri çözmenizi sağlıyor. Peki, sizce görseldeki emojiler hangi atasözünü veya ifadeyi temsil ediyor? İşte bu zorlu ve eğlenceli emoji bulmacasının detayları...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:52 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:52
Ancak bir dahi 7 saniyede çözebilir: Görseldeki atasözünü bulamayacağınızı iddia ediyoruz!

Emojileirn hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz? Bu heyecan verici zeka oyununu deneyenlerin birçoğu çözemiyor. İşte o görsel...

Bu üç emojinin hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz?

Sadece yaratıcı ve dahi olanların bulabildiği bu zeka oyunu aslında hepimizin sıkça kullandığı bir atasözünü oluşturuyor.

7 saniye içerisinde doğru cevabı bulduysanız siz bir dahisiniz.

Bulamadıysanız da bu tarz testlerle pratik zekanızı geliştirebilirsiniz.

İşte emoji testinin cevabı;

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