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Görseldeki atasözünü sadece çok zekiler bulabiliyor: 3 emoji sana ne anlatıyor?

Karşınızda zekanızı ve düşünme yeteneğinizi sınayacak, sadece dahilerin çözebileceği bir bulmaca oyunu! Bu zeka oyunu, sadece 5 saniye içinde çözülmesi gereken, mantık ve yaratıcılığınızı zorlayan bir meydan okuma sunuyor ve büyük ilgi topluyor. Görseldeki üç emoji, acaba hangi atasözünü ifade etmeye çalışıyor? İşte bu emojilerle anlatılan o atasözü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:54 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:54
Görseldeki atasözünü sadece çok zekiler bulabiliyor: 3 emoji sana ne anlatıyor?

Dahilerin sadece 5 saniyede çözebileceği heyecan verici bir bulmaca oyunu büyük ilgi görüyor. Bu bilmece öantık ve yaratıcılığınızı zorlayarak düşünce hızınızı sınıyor. İşte detaylar...

Bu görselde üç emoji yer alıyor. Şimdi emojileri dikkatlice inceleyin ve size ne anlatmaya çalıştığını tahmin edin.

Eğer 5 saniyede bulabilirseniz kesinlikle oldukça zeki birisiniz. Görselde yer alan ayı, dans eden bir kadın ve çarpı işareti yer alıyor.

Cevabı hala bulamadınız mı?

İşte görseldeki atasözü;

AÇ AYI OYNAMAZ

Oldukça eğlenceli olan bu bilmece hem zekanızı hem de yaratıcılığınızı geliştiriyor. Bu testlerden daha fazla çözerek siz de pratik kazanbilirsiniz.

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