Görseldeki atasözünü sadece çok zekiler bulabiliyor: 3 emoji sana ne anlatıyor?

Dahilerin sadece 5 saniyede çözebileceği heyecan verici bir bulmaca oyunu büyük ilgi görüyor. Bu bilmece öantık ve yaratıcılığınızı zorlayarak düşünce hızınızı sınıyor. İşte detaylar...
Dahilerin sadece 5 saniyede çözebileceği heyecan verici bir bulmaca oyunu büyük ilgi görüyor. Bu bilmece öantık ve yaratıcılığınızı zorlayarak düşünce hızınızı sınıyor. İşte detaylar...
Bu görselde üç emoji yer alıyor. Şimdi emojileri dikkatlice inceleyin ve size ne anlatmaya çalıştığını tahmin edin.
Eğer 5 saniyede bulabilirseniz kesinlikle oldukça zeki birisiniz. Görselde yer alan ayı, dans eden bir kadın ve çarpı işareti yer alıyor.
Cevabı hala bulamadınız mı?
İşte görseldeki atasözü;
AÇ AYI OYNAMAZ
Oldukça eğlenceli olan bu bilmece hem zekanızı hem de yaratıcılığınızı geliştiriyor. Bu testlerden daha fazla çözerek siz de pratik kazanbilirsiniz.