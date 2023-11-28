Türkiye’de ’Efsane Cuma’ çılgınlığı: AVM’ler dolup taştı! Bir haftada 198.4 milyar TL harcandı

Dünyadaki adı "Black Friday", bizde ise "Efsane Cuma"... 'İndirim haftası' olarak anılan bugünlerde Türkiye, kendini alışverişe vurdu! Milyonlarca insan, AVM'lere koştu. İnternet satışları coştu!
Dünyadaki adı "Black Friday", bizde ise "Efsane Cuma"... 'İndirim haftası' olarak anılan bugünlerde Türkiye, kendini alışverişe vurdu! Milyonlarca insan, AVM'lere koştu. İnternet satışları coştu!
Sadece Cuma günkü kredi kartı harcaması, 25 milyar lirayı buldu. İnternet alışverişi 61.3 milyar TL ile göz doldurdu! 17- 24 Kasım haftasındaki toplam tutar, 198.4 milyar lira oldu! Efsane Cuma, rekora koştu.
'PARA'LADIK
ABD'de 'Black Friday' olarak, ülkemizde ise 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma', 'Süper Cuma' gibi isimlerle anılan indirimler Türkiye'de de tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.
Cuma günü Türkiye'de 25 milyar lirayı aşan satış rakamı, tüm haftayı da etkiledi. Efsane Cuma'nın içinde olduğu 17- 24 Kasım günleri arasında Türkiye'de sadece kredi kart harcaması 198.4 milyar lira oldu. Geçtiğimiz hafta internet alışverişinde de rekor oldu. 7 günde internet çılgınlığında 61.3 milyar liralık alışveriş yapıldı. Türkiye'nin dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde de Cuma gününe rekor geldi.
ABD medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen verilere göre, ülkede "Black Friday" olarak adlandırılan ve sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı "Efsane Cuma"da çevrim içi satışlar arttı. Söz konusu günde tüketiciler, sadece internette 9,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı. Harcama tutarında geçen yıla kıyasla yüzde 7,5'lik artış kaydedildi. "Efsane Cuma" gününde en çok satanlar, akıllı saatler ve televizyonlar gibi elektronik ürünler oldu.
İÇERİSİ DE BÖYLEYDİ
Vatandaşlar, mağazalara akın etti. AVM dışında saat 10.00 öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu.