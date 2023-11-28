Türkiye’de ’Efsane Cuma’ çılgınlığı: AVM’ler dolup taştı! Bir haftada 198.4 milyar TL harcandı

Dünyadaki adı " Black Friday ", bizde ise "Efsane Cuma"... 'İndirim haftası' olarak anılan bugünlerde Türkiye , kendini alışverişe vurdu! Milyonlarca insan, AVM'lere koştu. İnternet satışları coştu!





Sadece Cuma günkü kredi kartı harcaması, 25 milyar lirayı buldu. İnternet alışverişi 61.3 milyar TL ile göz doldurdu! 17- 24 Kasım haftasındaki toplam tutar, 198.4 milyar lira oldu! Efsane Cuma, rekora koştu.

'PARA'LADIK

ABD'de 'Black Friday' olarak, ülkemizde ise 'Efsane Cuma', 'Muhteşem Cuma', 'Süper Cuma' gibi isimlerle anılan indirimler Türkiye'de de tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.