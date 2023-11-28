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Bursa’nın enerjisi Buski’den: Bursa Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli yatırımlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi konutlar için de dev bir projenin hazırlığını yapıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Bursa’nın enerjisi Buski’den: Bursa Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor

Yeşil Bursa bu özelliğini ön plana çıkartacak temiz enerji yatırımlarında da öncü olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konuda özellikle Buski Genel Müdürlüğü'nün yatırımları olduğunu, şimdi katı atıktan enerji üretmek için yeni bir tesis yapılacağını söyledi. Başkan Aktaş, bu konudaki yatırımları ve alınan sonuçları şöyle sıraladı:



Buski bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovatsaat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovatsaat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovatsaat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.
Yaklaşık 16 bin 840 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '494 bin adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 11 bin 115 ton karbondioksit salınımı engellendi.
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile Buski Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15'i karşılandı.
Öte yandan Burulaş Genel Müdürlüğü'nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, geçen yıl 2 milyon 203 bin 38 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.
Yaklaşık bin 470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 969 ton karbondioksit salınımı engellendi.
Üretilen bu enerji ile Burulaş Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3'ü karşılandı.
Büyükşehir, 'Buski ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde' geçen yıl toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovatsaat elektrik enerjisi üretti.
Üretilen bu enerji, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52'sine karşılık geldi.
Toplam 92 bin 300 konutun tüketimine eşit bu üretimle toplam '2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.



10 BİN KONUTA ELEKTRİK
Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde alanında uzman akademisyenlerle yapılan yer tespit çalışmaları sonucunda, Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda Katı Atık Entegre Tesisi kuruluyor. Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olması bekleniyor. Burada 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak seviyede elektrik enerjisi üretilecek. Çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde projelendirilen tesiste oluşacak atık ısıyla, seralar ısıtılacak. Yapılacak tesisin Avrupa'da 570 tane örneği bulunuyor. Su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve bulunduğu konuma göre 31 kriterde sınavı geçen tesis, 30 yıl hizmet verecek.

EN UCUZU BURSA'DA...
Bursa Büyükşehir Belediyesi şehirde muhtaç kimselere ulaşmak için 2 bin gönüllü ordusuyla çalışıyor. En ucuz ekmek ve ulaşım yine şehirde...

Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir getirici ve şehri güzelleştirici yatırımların yanında sosyal hizmetleri de sürdürüyor. Ekmek ve ulaşım açısından ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz belediye olduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Belediyemize bağlı BESAŞ Halk Ekmek olarak 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktayız" dedi. Alinur Aktaş bu konudaki rakamları şöyle sıraladı:
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Besaş Halk Ekmek, 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktadır.
İstanbul ve Ankara'da kilogramı 20 TL, Antalya'da 21,43 TL ve İzmir'de ise 23,81 TL iken; Besaş Halk Ekmek 18,75 TL fiyatla en ucuz fiyata geliyor.
5 büyükşehir belediyesi arasında vatandaşlara 3 yıldır en ucuz toplu taşıma hizmetini de Bursa sağlamakta.
Bunlara öğrenci, indirimli, öğrenci abonmanlar ve diğer abonman kartlar da dâhil.
Öğrencilere yönelik toplu taşıma ücretlerine uzun süredir zam yapılmadı, aksine indirim yapıldı.
2017 Ekim'de 1,75 TL
2017 Kasım'da 1,50 TL (ilk indirim yapıldı)
2018 Kasım'da 1,35 TL (ikinci indirim yapıldı)
2021 Nisan'da 1,50 TL (göreve gelindiğindeki fiyatın hâlâ altında)
Şu an Bursa öğrenci abonman 200 TL, öğrenci tek biniş 6 TL ve tam tek biniş 12 TL.



2 BİN GÖNÜLLÜ VAR
Belediyenin başlattığı Mahalle Gönüllüleri hareketi de birçok alanda vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Şu anda 2 bin mahalle gönüllüsü olduğunu söyleyen Aktaş, şöyle konuştu: "Gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığımız proje, yaklaşık 2 bin kişilik gönüllü hizmet ordusuna dönüştü. Gönüllüler, turizm rehberliği, kenti güzelleştirme, yaşlılara, şehit ve yetim ailelerine ziyaret, YKS deneme kitapçığı dağıtma ve tercih noktaları oluşturma, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler ve sokak hayvanlarını besleme gibi birçok etkinlikte yer alıyor."



32 ANA KUCAĞI MERKEZİ AÇILDI
Bursa'da belediye gençler ve çocukları da unutmadı. Okul öncesi eğitim veren 32 ana kucağı merkezi açıldı. Gençlik kulübü uygulaması başlatıldı. Bursa'da ikamet eden 15-29 yaş arası gençleri kapsayan uygulamaya kaydolanlar operatörü fark etmeksizin 1 ay boyunca her yöne kullanabilecekleri 4 GB internet hediyesi alıyor. 26 üye işyerinden kendilerine sunulan indirim fırsatlarından yararlanıyor. Şu anda kullanıcısı 75 bin kişiye ulaştı.



İŞ ARAYAN İLE İŞVERENİ BULUŞTURDU
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) kurduklarını, iş arayan vatandaş ile işvereni buluşturduklarını belirtti. BİKO sitesine kayıt olan firmalar iş ilanlarını siteye veriyor. İş arayanlar da CV'lerini bırakıyor. Uygulamayla vatandaşlar eleman ihtiyacı olan firmalarla buluşuyor.

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