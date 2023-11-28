Bursa’nın enerjisi Buski’den: Bursa Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor

EN UCUZU BURSA'DA...

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehirde muhtaç kimselere ulaşmak için 2 bin gönüllü ordusuyla çalışıyor. En ucuz ekmek ve ulaşım yine şehirde...

Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir getirici ve şehri güzelleştirici yatırımların yanında sosyal hizmetleri de sürdürüyor. Ekmek ve ulaşım açısından ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz belediye olduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Belediyemize bağlı BESAŞ Halk Ekmek olarak 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktayız" dedi. Alinur Aktaş bu konudaki rakamları şöyle sıraladı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Besaş Halk Ekmek, 5 büyükşehir arasında kilogram bazında en ucuz ekmeği satmaktadır.

İstanbul ve Ankara'da kilogramı 20 TL, Antalya'da 21,43 TL ve İzmir'de ise 23,81 TL iken; Besaş Halk Ekmek 18,75 TL fiyatla en ucuz fiyata geliyor.

5 büyükşehir belediyesi arasında vatandaşlara 3 yıldır en ucuz toplu taşıma hizmetini de Bursa sağlamakta.

Bunlara öğrenci, indirimli, öğrenci abonmanlar ve diğer abonman kartlar da dâhil.

Öğrencilere yönelik toplu taşıma ücretlerine uzun süredir zam yapılmadı, aksine indirim yapıldı.

2017 Ekim'de 1,75 TL

2017 Kasım'da 1,50 TL (ilk indirim yapıldı)

2018 Kasım'da 1,35 TL (ikinci indirim yapıldı)

2021 Nisan'da 1,50 TL (göreve gelindiğindeki fiyatın hâlâ altında)

Şu an Bursa öğrenci abonman 200 TL, öğrenci tek biniş 6 TL ve tam tek biniş 12 TL.