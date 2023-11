Bursa’da ulaşıma 40 milyar TL! Hedef trafiği rahatlamak

ÜRETİCİYE DESTEK İHRACATI PATLATTI

Bursa tarihi, turizmi, sanayisinin yanında tarımda da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri... Şehrin yüzde 34'ü tarım alanlarından oluşuyor. 60 bin tonu geçen tarımsal ihracatı ile ülke ekonomisine 600 milyon dolara yakın bir getiri sağlıyor. 'Tarım ekonomisi olmadan belediyecilik yapılmaz' diyerek yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi de 60 milyon liraya yaklaşan kırsal kalkınma desteği yapıyor.



600 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Büyükşehir belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında çiftçilere toplamda 1 milyon kilogram tohum, 8 milyon 100 bin adet fide, 310 bin adet fidan ve 510 bin tarımsal makine ve ekipman dağıttı. Başkan Aktaş, "İlçelerimizde çiftçilerimize yüzde 60 hibeli yaban mersini, ahududu, aronya ve çilek fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Bursa'mıza özgü üzümsü meyveler dünya pazarında yer aldı. Bu projeyle 2017'de 200 milyon dolar civarında ihracat yapan Bursa, geçen yıl 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi" dedi.

MARMARA'NIN TEDARİKÇİSİYİZ

Sebze üretim çeşidi ve potansiyeli ile Marmara Bölgesi'nin tedarikçisi olduklarını vurgulayan Aktaş, "Armut, Gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz değerli ürünlerimiz. Zeytin üretiminde ikinci sıradayız. Siyah incirimizin çoğunluğu AB ülkelerine ihraç ediliyor. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde birinci sıradayız. Şehrimiz Türkiye ahududu üretiminde yüzde 96'lık payla lider konumda" dedi. Aktaş, 8 sulama göleti ve 36 sulama tesisi inşa ederek su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağladıklarını, çiftçilere ürün verimliliğini artırmalarına olanak tanıdıklarını anlattı.



BURSA'YI NASIL ANLATIRSINIZ

BURSA'YI bir çok özelliği ile tarif edebilirsiniz... Osmanlı'nın ilk başşehri, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin hayali... Kadim şehir... Emir Sultan gibi manevi büyüklerin mekanı... Tarih kokan büyülü kent. Ekonominin kalbi... Otomotiv, tekstil, gıda gibi lokomotif sektörlerin merkezi... Turizmin gözdesi... Yaz kış tatil yapılacak bir belde... Uludağ her mevsim güzel... Mudanya, Gemlik sahilleri yazın cıvıl cıvıl... Tarihi dokuyla modern şehrin birleştiği ender bölgelerden birisi. Çocukluğumdan bu yana gittiğim, sevdiklerimi gördüğüm ve her gittiğimde nefes aldığım yeşil Bursa... Şimdilerde Bursa bir başka güzel. Değişim dönüşüm her alanda kendini gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş göreve geldiğinden beri, bu harika şehre müthiş dokunuşlar yapıyor... Kentsel dönüşüm ile sağlıklı güzel mekanlar inşa ederken, tarihi mekanları da bir bir gün yüzüne çıkartarak insanlığa tanıtıyor. Ama asıl örnek alınması gereken model belediyeciliğin nasıl yapılacağını da gösteriyor. Yalın Belediyecilik adı verilen bu model ile hem ekipmanı hem personeli en verimli şekilde kullanarak 'tasarruf nasıl yapılır'ı da anlatıyor. Uygulanan model ile yılda 796 milyon lira belediyenin cebinde kalıyor. Bu para Bursa'ya Bursalı'ya harcanıyor, birbirinden değerli projeler hız kesmeden gerçekleşiyor. Özel sektör yönetim anlayışı kamuya uyarlanarak hem kamu hizmeti verenler hem kamu hizmeti alanlar mutlu oluyor. Bunun yanında yeşil Bursa adına yakışır şekilde yenilenebilir enerjiye yatırımlar hızla devam ediyor. Bu sayede geçen yıl toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmiş. Bu miktar belediyenin tüm kuruluşlarının enerji ihtiyacının yüzde 52'sini karşılıyor. Hepsinden önemlisi bu üretimle toplam '2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu. Yine ulaşımda tarımda yapılan yatırımlar vatandaşın hayatını kolaylaştırıp kazancını artırıyor.



BUNLARI UNUTMAYIN...

Bursa'ya gidince iskenderi, kestane şekerini tatmayı unutmayın. Tophane'de muhteşem şehir manzarasında çayınızı yudumlayıp Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi ziyaret edin. Yeşil Türbe ve Ulu Cami'deki manevi havayı mutlaka teneffüs edin. Umur Bey'deki ipek üretim merkezine uğrayın, bu tabiat mucizesine şahit olun. Yazın ayrı kışın ayrı güzel Uludağ'ı anlatmaya gerek yok. Şimdilerde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla bir başka güzel. 2.500 yıllık Zindankapı kültür ve sanat merkezi haline geldi... Nefes alacak yer de çok Bursa'da... Ama Gölyazı mutlaka görülmeye değer bir belde.



1.5 SAAT MESAFEDE.

İstanbul'da yaşayanlar olarak son 4 yıldır çektiğimiz eziyetlerden nasıl kurtulacağımızı görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak 1.5 saatte Bursa'ya ulaşıp şehre ve insana 'nasıl hizmet edilir'i gözlerinizle görebilirsiniz. (FARUK ERDEM)