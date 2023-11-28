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Ankara'da Türkiye'nin kanını donduran olay! 5 komşusunu tüfekle katletti I İfadesi pes dedirtti: Seslere tahammül edemez hale geldim

72’lik T.Ü., 5 komşusunu tüfekle katletti. Pişkinliği pes dedirtti: Eşimin ölümünden dolayı seslere tahammül edemez hale geldim. Çocuklar evde top oynadığı için 14 15 adet domuz kurşununu üzerlerine boşalttım.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Ankara’da Türkiye’nin kanını donduran olay! 5 komşusunu tüfekle katletti I İfadesi pes dedirtti: Seslere tahammül edemez hale geldim

Türkiye'nin kanını donduran olay Ankara Sincan'da yaşandı. Kader Apartmanı'nda oturan T.Ü. (72), geçen hafta çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Yanındaki av tüfeği ile H.T. (41) ile annesi B. (71), eşi S. (40), oğlu M. (13) ve kızı C.T.'ye (11) kurşun yağdırdı. 5 kişinin de canını aldı. Gözaltına alınan T.Ü., 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.



HUZURUM KAÇMIŞTI
İfadesi alınan T.Ü., katliamı nasıl işlediğini anlattı: Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı. Seslere tahammül edemez hale geldim. Av tüfeğine 14-15 domuz kurşunu doldurdum. Evde top oynayan çocukların ailesiyle kavga ettim. Onlara sıktım. Ancak çocuklara ateş edip etmediğimi bilmiyorum.

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