Türkiye’nin en zengin 5’inci kadınıydı | Suna-İnan Kıraç çiftinin evlatlığı İpek Kıraç sevgilisiyle sarmaş-dolaş poz verdi! Gözler İnan Kıraç’a çevrildi

Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesiyle İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. İpek Kıraç ise kuracağı vakıf aracılıyla mirasını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını söyledi.

İşte film gibi bir hayatın kahramanı olan İpek Kıraç bu kez film gibi bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. Ünlü iş kadınının DJ Sezer Uysal ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Hatta ikili Kıraç'a ait olduğu belirtilen özel jetle ABD'nin Vermont Eyaleti'ne gitti.

Burada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bir orman malikanesinde aralarında ünlü DJ Mahmut Orhan'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Yemekte çekilen bir fotoğraf karesi ise aşkı belgeledi. Sezer Uysal'ın Kıraç'a sarıldığı kare aşkın kanıtı gibiydi.

MİRAS KAVGASI

İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı olan eşi Suna Kıraç'ı 15 Eylül 2020'de kaybetti. Suna Kıraç, vasiyetinde Temel Ticaret Yatırım A.Ş. hisselerini kızı İpek'e verdi.

Ancak İnan Kıraç bunu kabul etmedi. Kızına miras davası açtı. İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN