Hatay sular altında! AFAD duyurdu: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 212 kişi tahliye edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İş makinesi yardımıyla kurtarılan Ali Gökhan Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekibine teşekkür etti.
Olgun, yetkililere çağrıda bulunmalarının ardından hızlı şekilde kurtarıldıklarını dile getirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'da deniz taşması sonucu oluşan su baskınındaki çalışmalara destek vermek amacıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Niğde il AFAD Müdürlüklerinden personel, araç ve bot görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.
Bölgeye 815 personel ve 61 iş makinasının sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle sahil yolu yaklaşık 80 santimetre suyla kaplanmış olup yol trafiğe kapatılmıştır. Kurtuluş, Çay, Hürriyet, Süleymaniye ve Savaş olmak üzere 5 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintileri yapılmıştır. Kızılay tarafından sıcak yemek ikramı yapılmaktadır. 43 ihbar alınmış olup ekiplerimizce mahsur kalan 212 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."
İSKENDERUN'DA 4 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Öte yandan İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.
İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.