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60 kiloluk altınla hava atan Özlem Öz'den yine hayrete düşüren hareket! Kızına alacağı doğum günü hediyesini takipçilerine sordu: Fiyatları da uygun geldi

Polatgiller tutuklandı! Benzerlerini korku sardı. Eşi Tayyar Öz’ün hediye ettiği 60 kiloluk altınla hava atan Özlem Öz bu kez ucuz bileklik tanıttı! Takipçilerine danıştı. "Alsam mı bilemedim fiyatları da uygun geldi" diye sorunca herkes şaşırdı: Altında ne var acaba!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
60 kiloluk altınla hava atan Özlem Öz’den yine hayrete düşüren hareket! Kızına alacağı doğum günü hediyesini takipçilerine sordu: Fiyatları da uygun geldi

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, son 5 yılda servet yaptı. Takıyla, parayla, arabayla, uçakla hava attı! Ama işin altından kara para aklama çıktı! İkisi de hapsi boyladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu diğer fenomenleri takibe aldı.

Kısa sürede servet yapan ve güzellik merkezleri açan Öz çifti de bunlar arasındaydı! Tayyargiller, milyon dolarlık villalarından çıktı. Soluğu köylerinde aldı. Şalvar giyinip tarlalarda tur attı.

Şimdi de altınlı reklamlara başladı. Bir süre öncesine kadar "Kocam bana 60 kiloluk altın aldı" diye hava atan Özlem Lina Öz ayarı azalttı. Bu kez eşi Tayyar Öz'le altın alışverişine çıktı.

Kızına doğum günü hediyesi almak için bir altın bileklik paylaştı. Takipçilerine danıştı. "Alsam mı bilemedim fiyatları da uygun geldi" diye sorunca herkes şaşırdı: Altında ne var acaba!

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