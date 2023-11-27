60 kiloluk altınla hava atan Özlem Öz’den yine hayrete düşüren hareket! Kızına alacağı doğum günü hediyesini takipçilerine sordu: Fiyatları da uygun geldi

Kızına doğum günü hediyesi almak için bir altın bileklik paylaştı. Takipçilerine danıştı. "Alsam mı bilemedim fiyatları da uygun geldi" diye sorunca herkes şaşırdı: Altında ne var acaba!

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