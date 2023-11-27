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CHP yönetimindeki İzmir'in şu haline bir bakın! 75 milyon TL'lik lüks siteler yüzer hale geldi: İş yeri, apartman ve dükkanları su bastı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarında sınıfta kaldı. Uyarılara rağmen yağmur ve fırtınaya karşı yeterli önlemi almadı. Deniz taştı. İş yeri, apartman ve dükkanları su bastı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
CHP yönetimindeki İzmir’in şu haline bir bakın! 75 milyon TL’lik lüks siteler yüzer hale geldi: İş yeri, apartman ve dükkanları su bastı

İzmir, yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele etti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de sorunları bir türlü çözemedi. Bu durum vatandaşı sinir küplerine bindirdi.

Önceki gece havaların soğumasıyla birlikte bastıran sağanak yağış, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu.

75 milyon liraya satılan lüks villaların bulunduğu siteler de felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sinop'ta ise fırtına nedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77) hayatnı kaybetti. Konya Akşehir'de de bir barakanın yıkılması sonucu Selahattin Türk, can verdi.

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