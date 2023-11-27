CHP yönetimindeki İzmir’in şu haline bir bakın! 75 milyon TL’lik lüks siteler yüzer hale geldi: İş yeri, apartman ve dükkanları su bastı

İzmir, yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele etti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de sorunları bir türlü çözemedi. Bu durum vatandaşı sinir küplerine bindirdi.

Önceki gece havaların soğumasıyla birlikte bastıran sağanak yağış, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu.