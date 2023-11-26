Trabzon’da şiddetli fırtına yangınlara neden oldu! İtfaiye ekipleri sarp bölgeye müdahale edemiyor: Ölü ya da yaralı var mı?

Şiddetli fırtına yangınlara neden oldu!

Dün AFAD 'tan bugün Trabzon için kuvvetli ve tam fırtına beklendiğine dair duyuru yapılmasının ardından bugün sabah saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde 25 santigrat derece hava sıcaklığının hissedildiği Trabzon'da öğleden sonra şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

40 ARI KOVANI VE BİR EV YANDI

Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Tonya, Yomra ve Sürmene ilçeleri başta olmak üzere 10'un üzerinde noktada orman, örtü, trafo ve ev yangınları çıktı.