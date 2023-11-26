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Bu gece saatlerinde başlayacak; Pazartesi de etkili! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa... Duymadım demeyin

Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova, ve Sakarya illerine, hafta başı için meteoroloji uzmanlarından önemli bir uyarı geldi. Pazar gece saatlerinden itibaren başlaması beklenen şiddetli yağışlar, pazartesi günü de devam edecek.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 22:45 Güncelleme 26 Kasım 2023, 22:45
Bu gece saatlerinde başlayacak; Pazartesi de etkili! İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa... Duymadım demeyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yaşanması beklenen yoğun yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve taşkın riski ortaya çıkabilir. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA SAATTE 100 KM'Yİ BULACAK

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'da bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Şen beklenen hava durumunu değerlendirirken, 'İstanbul'da hava soğuk. Rüzgar akşama doğru etkisini azaltacak. İstanbul'da yağış beklemiyorum. Bugün İç Anadolu'da yağış var. Lodostan dolayı kar yağışı yok. Gece saatlerinden itibaren Anadolu'da kar yağışı başlayacak. Doğu Anadolu'da kar olacak. İstanbul'a çarşamba günü yağış gelir. Salı 15-16 derece olacak.' ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

fırtına için uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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