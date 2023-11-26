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Adana'da vahşet! Cinnet getiren adam eşini ve annesini öldürdü

Son dakika haberleri... Adana’da cinnet geçiren bir kişi karısını ve annesini tabancayla başlarından vurdu. Karısı olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 15:15 Güncelleme 26 Kasım 2023, 15:15
Adana’da vahşet! Cinnet getiren adam eşini ve annesini öldürdü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (40) evinin yanındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın (54) yanına gitti. N.K. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan N.K.'nın karısı Halime Kaya da (44) kayınvalidesinin evine gitti. Tartışma kısa sürede büyürken N.K. tabanca ile annesi Fahriye ve karısı Halime'yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken N.K. olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime'nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halime Kaya'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliğine ekipleri ise, şüpheli N.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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