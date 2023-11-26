Türkiye fırtına ve yağış etkisinde! Ağaçlar devrildi, tekneler battı, seferler iptal edildi... | İstanbul, İzmir, Antalya’da son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı illerde şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu.
Megakent İstanbul'da dev dalgalar oluştu, yosun ve taşlar sahil yoluna taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı illerde şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu.
Megakent İstanbul'da dev dalgalar oluştu, yosun ve taşlar sahil yoluna taştı.
BİNA ÇÖKTÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DEV DALGALAR OLUŞTU
Fırtınanın etkisiyle Fatih'te 2 katlı metruk bir yapı çöktü. Kadıköy'de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu. Küçükçekmece`deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahil yoluna taşıdı.
BEŞİKTAŞ'TA İŞ YERİNİN BODRUM KATINI SU BASTI
Beşiktaş'ta etkili olan fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Rıhtımdaki bir işyerinin bodrum katı deniz suyuyla doldu. İş yerinin kazan dairesine dolan su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Ortaköy'de dalgaların getirdiği deniz suyu, iş yerinin bodrum katındaki kazan dairesine doldu. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesine dolan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
"EVSİZLERİ 112'YE BİLDİRİN" ÇAĞRISI
İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.
Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.
Şehir hatlarında birçok sefer iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle;
-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Kabataş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
-Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
-Bostancı-Adalar (Ring)
-Kadıköy-Beşiktaş
-Üsküdar-Karaköy-Eminönü
-Üsküdar-Aşiyan
-Kadıköy-Karaköy-Eminönü
-Uzun Boğaz Turu
-Üsküdar-Eyüp
İZMİR`DE DENİZ TAŞTI, SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI
İzmir`in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.
Fırtınanın başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi`nde ise deniz taştı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.
Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.
TUNÇ SOYER'E TEPKİ BÜYÜK
Kentteki yetersiz altyapı büyük tepki çekerken; "Heykele, laikliğe oy verirler. Hizmete oy vermezler" diyerek İzmirlilere hakaret eden CHP'li Tunç Soyer'in ihmalkarlığının bedelini İzmirliler ödedi.
KEPEZ'E 173 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya'da, etkili olan yağış ve fırtına birçok olumsuzluğa neden oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Antalya'da son 24 saatte en çok yağmur, metrekareye 173 kilogram ile Kepez'e düştü.
Son 24 saatte Kumluca 130 kilogram, İbradı 118 kilogram, Kemer 106 kilogram, Muratpaşa 103,6 kilogram, Kaş 101,7 kilogram, Konyaaltı 94,6 kilogram yağış aldı. Isparta'da ise son 24 saatte Yenişarbademli'ye 130, Sütçüler'e 114 kilogram yağış düşerken Burdur'un Gölhisar bölgesine metrekareye 89,9 kilogram yağış düştü. 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, bölgede yağışın bugün de kısa süreli olarak devam etmesi bekleniyor.
TUR TEKNESİNİN BATMA ANI KAMERADA
Antalya'da saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle Yat Limanı'ndaki 28 metrelik tekne ile küçük balıkçı teknesi battı. Yat Limanı'nda bağlantı noktasından kurtulan tur teknesi, dalgalar ile denize doğru sürüklendi. Liman ağzında tutulmaya çalışılan tekne, liman görevlileri ve balıkçıların tüm çabasına rağmen hasar aldığı için battı. Teknenin batma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "Ne yaptıysa kurtaramadılar, çok uğraştılar. Her şeyi yaptılar ama olmadı. Ne yaptılarsa olmadı. Bu rezilliğe göz yumanlar, utansın. Gerçekten burada işkence çekiyoruz, teknenin son hali" sözleri duyuldu.
DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle falezler ve Konyaaltı Plajı'nda büyük dalgalar oluştu. Yat Limanı ve Konyaaltı sahilindeki falezlere çarpan dalgalar, 30 metre yükseldi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise yağmur sularının karışması sonucu deniz, kahverengiye büründü. Diğer yandan Antalya'da tatillerini tamamlayan yüzlerce turist, iptal olan uçak seferleri nedeniyle mağdur oldu. Hava yolu şirketleri, uçuşları iptal olan turistleri otellere yerleştirdi.
MANAVGAT'TA 3 BALIKÇI TEKNESİ BATTI
Manavgat ilçesi Side balıkçı barınağında fırtına nedeniyle Haki Demiray, Şafak Şirvan ve Taner Esem'e ait 3 tekne battı. Barınaktaki 2 balıkçı teknesinin de batma tehlikesi geçirdiği belirtildi. Balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.
KOCAELİ'DE ÇATILAR UÇTU, DENİZ TAŞTI
Kocaeli`nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yan binanın üzerine uçtu. Hacıosman Mahallesi Güvenir Sokak`taki 4 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yandaki 3 katlı binanın üzerine uçtu. Oluşan gürültü büyük panik yaratırken, bölgeye ekipler gönderildi. İzmit Körfezi`nde ise şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı, sahil kesimi su ile doldu.
DÜZCE'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Düzce'de dün gece etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları parçalara ayırdıktan sonra iş makinelerine yükleyerek kaldırdı.
Kent merkezinde zaman zaman etkisini gösteren rüzgara sağanak eşlik ediyor.