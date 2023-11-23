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"Dedikodu" çıldırttı! Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da eskiden çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın, iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı. Kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 14:12 Güncelleme 23 Kasım 2023, 15:10
Dedikodu çıldırttı! Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

Tekirdağ Çorlu'da eski çalıştığı masaj salonunu basan kadın camları kazmayla kırdı.

DEDİKODULARA SİNİRLENDİ
Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak'ta meydana geldi.

Eskiden çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, iddiaya göre kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle iş yeri sahibine sinirlendi.

KAZMAYLA CAMLARI KIRDI
A.V. eline aldığı kazmayla iş yerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Masaj salonunu kazmayla bastı

Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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