Son dakika: Eyüpsultan’da inşaatın kazı çalışmalarında toprak kayması! 2 bina boşaltıldı

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.

Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan, yaptığı açıklamada, inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.