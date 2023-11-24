T.C. Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Meğer 11 haneli o sayıların hepsi...

Yeni T.C. Kimlik Kartları, en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip malzemelerden üretilmiştir. Bu kartlar, taklit edilemez özellikler taşıyor ve herhangi bir tahribat ya da tahrifat durumunda kolayca tespit edilebilen görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.

T.C. Kimlik Kartları, vatandaşların rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği, uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmıştır. Bu standart boyut, kartın günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kart üzerindeki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler, yetkisiz kişilerin erişimine ve değişikliğine karşı korunmuş durumdadır. Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler, hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunar.

T.C. Kimlik Kartları kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetler sırasında, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu özellik, vatandaşların çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlar. Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile korur. Bu, kartın güvenliğini artırarak, kişisel verilerin korunmasını sağlar.