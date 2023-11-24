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T.C. Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Meğer 11 haneli o sayıların hepsi...

2016 yılında vatandaşlarının kimlik doğrulama süreçlerini modernize etmek ve güvenliğini artırmak amacıyla yeni çipli kimlik kartlarını devreye alındı. Bu yenilikçi kartlar sayesinde kişisel ve biyometrik verileri içererek, günlük yaşamda büyük kolaylıklar ve üst düzey güvenlik sağlanıyor. T.C. Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak görülmüyor, aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırıyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:43 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:43
T.C. Kimlik numarasındaki büyük sır çözüldü! Meğer 11 haneli o sayıların hepsi...

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC Kimlik Numarası), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mernis uygulaması ile hayata geçirildi. Bu numara sadece bir kimlik doğrulayıcı olmanın ötesinde kişinin doğum tarihi, cinsiyeti ve vatandaşlık durumu gibi önemli bilgileri de barındırıyor.

T.C. KİMLİK NUMARASININ SIRRI

T.C. Kimlik Numarası, 11 rakamdan oluşan özel bir dizilim içerir. İlginç bir şekilde, bu numaranın 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamlarının toplamının 9 katı, 10. rakamı oluşturur.

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamlarının toplamının 8 katının birler basamağı ise 11. rakamı belirler. Bu benzersiz matematiksel yapı, TC Kimlik Numarasının sadece bir numara olmadığını, aynı zamanda bir güvenlik özelliği taşıdığını gösterir.

Yeni T.C. Kimlik Kartları, en az 10 yıl kullanım ömrüne sahip malzemelerden üretilmiştir. Bu kartlar, taklit edilemez özellikler taşıyor ve herhangi bir tahribat ya da tahrifat durumunda kolayca tespit edilebilen görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.

T.C. Kimlik Kartları, vatandaşların rahatlıkla taşıyabileceği ve kullanabileceği, uluslararası standartlara uygun akıllı kart boyutlarında tasarlanmıştır. Bu standart boyut, kartın günlük yaşamda pratik bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Kart üzerindeki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler, yetkisiz kişilerin erişimine ve değişikliğine karşı korunmuş durumdadır. Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bilgiler, hızlı ve güvenli görsel doğrulama imkanı sunar.

T.C. Kimlik Kartları kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetler sırasında, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu özellik, vatandaşların çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlar.

Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile korur. Bu, kartın güvenliğini artırarak, kişisel verilerin korunmasını sağlar.

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