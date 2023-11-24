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Son dakika: Ankara'da 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle tarayan Tahsin Ünsür tutuklandı! Şoke eden ifade: Çocuklar evde top oynuyorlardı

Son dakika haberleri... Ankara Sincan'da komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle tarayan 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü. Ünsür, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 16:45 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:59
Son dakika: Ankara’da 2’si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle tarayan Tahsin Ünsür tutuklandı! Şoke eden ifade: Çocuklar evde top oynuyorlardı

Ankara'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesine gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Tahsin Ünsür, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.

Olay günü de gürültü nedeniyle sinirlendiğini aktaran Tahsin Ünsür, tüfekle cinayetleri işlediğini anlattı.

Akli dengesinin yerinde olduğu öğrenilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

OLAY
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü.

Şüpheli Tahsin Ünsür, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

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