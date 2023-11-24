Son dakika: Ankara’da 2’si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle tarayan Tahsin Ünsür tutuklandı! Şoke eden ifade: Çocuklar evde top oynuyorlardı

Ankara 'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Tahsin Ünsür, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.