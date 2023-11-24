Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması ile billikte gözler sosyal medya ünlülerine çevrilirken her geçen gün bir bomba daha patlıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OĞUZHAN MUSLU TORBACI ÇIKTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.