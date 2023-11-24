Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması ile billikte gözler sosyal medya ünlülerine çevrilirken her geçen gün bir bomba daha patlıyor.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ OĞUZHAN MUSLU TORBACI ÇIKTI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.
YARIŞ MOTOSİKLETİ VE 2 ARACA OPERASYON
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.
Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.