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Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı

Son dönemde sosyal medya ünlülerinin karıştığı skandallar gündemi meşgul ederken bir bomba daha patladı. İzmir'de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu ve 2 şüpheliye yönelik operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Oğuzhan Muslu ile birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:29 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:56
Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı! Oğuzhan Muslu uyuşturucuyla yakalandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması ile billikte gözler sosyal medya ünlülerine çevrilirken her geçen gün bir bomba daha patlıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OĞUZHAN MUSLU TORBACI ÇIKTI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Sosyal medya fenomeni torbacı çıktı!

YARIŞ MOTOSİKLETİ VE 2 ARACA OPERASYON
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu'nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR
Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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