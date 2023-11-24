Trafo bomba gibi patladı! Kocaeli’de korku dolu anlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir trafo bomba gibi patladı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki bir trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.