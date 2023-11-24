SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Trafo bomba gibi patladı! Kocaeli'de korku dolu anlar

Kocaeli'de gecenin karanlığını bir trafoda meydana gelen patlama aydınlattı. İlçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık saniye saniye kameralara yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:41 Güncelleme 24 Kasım 2023, 09:17
Trafo bomba gibi patladı! Kocaeli’de korku dolu anlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir trafo bomba gibi patladı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Köseköy Tren Garı İstasyonu mevkiindeki bir trafoda bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ
Patlamanın etkisiyle trafo alev alırken, gökyüzüne beyaz ışık yayıldı.

Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve İstasyon Mahalleri ile ilçenin birçok noktasından görülen beyaz ışık adeta gecenin karanlığını aydınlattı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Trafoda meydana gelen hasar sebebiyle elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.
Öte yandan, o anlar vatandaş kameraları tarafından kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Gazze’de ateşkes resmen başladı! Kaç gün sürecek? ilk grup saat kaçta serbest bırakılacak?
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın flaş iddiaları sonrası Meral Akşener’i bekleyen tehlike! 132 milyon TL için Yargıtay devreye girebilir
Türk Telekom
SON DAKİKA