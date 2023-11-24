Kilosu 1500 TL: Köylüler paraya para demiyor! Dünya yoğun şekilde talep ediyor!

Defne yapraklarının toplanmasına ilişkin bilgi veren Halil Keser, "Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor. Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz" dedi. Defne yaprağının kilosunu 7 TL'den tarladan toptancılara verdiklerini ve onların da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar sattıklarını belirtti.
Defne yaprağı, Laurus nobilis adlı defne ağacının yapraklarıdır. Bu ağaç, defnegiller familyasına ait, dört mevsim yaprak dökmeyen bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz ülkeleridir, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Defne yaprağı, keskin ve aromatik bir tada sahiptir. Bu nedenle, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılır. Özellikle balık, et, tavuk, çorba ve güveç gibi yemeklere lezzet katmak için kullanılır.
Defne yaprağı, insan sağlığı için de faydalı olduğu düşünülmektedir. İçeriğindeki antioksidanlar, iltihap önleyici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle, geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Defne yaprağının faydaları arasında sindirim sistemini desteklemesi, mide ve bağırsak gazlarını gidermesi, iştahı açması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olması, ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır.