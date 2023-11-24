Mersin’de feci görüntüler: Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi

Kaza , ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde çevre yolu olarak geçen Yavuz Sultan Selim Bulvarı Erdemli Devlet Hastanesi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan seyir halinde olan Erdal G. idaresindeki 33 EBS 40 plakalı beton mikseri, önüne geçen Yunus Kurt yönetimindeki 33 ACE 616 plakalı motosiklete çarptı.

Mersin 'de beton mikseri bir motosikletliyi ezdi.

Olay yerinde savcının inceleme yapmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni mikserin altından çıkartılarak cenaze aracıyla morga götürüldü. Kaza nedeniyle şok geçiren sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası çevreye toplanan vatandaşlar olay yerini polisin uyarısına rağmen film izler gibi izledi.